Arkas Spor - Halkbank: 2-3

Atatürk Voleybol Sigorta Shop Spor Kompleksi'nde 139 dakika sürüp büyük çekişmeye sahne olan maçın setleri 22-25, 25-23, 25-23, 19-25 ve 13-15 sonuçlandı. Geçen hafta Kupa Voley'i 11 yıl sonra kazanıp ligde normal sezonu lider bitiren Halkbank'ı Başkent'teki ilk maçta 3-0 mağlup eden İzmir temsilcisi, final için son kozunu pazar günü deplasmanda oynayacak.

SALON: Atatürk Voleybol Sigorta Shop Spor Kompleksi

HAKEMLER: Cihat Küçükboyacı (xx), Ferhat Büyükpamukçu (xx)

ARKAS SPOR: Mustafa (xx), Ulaş (xxx), Hoag (xxx), McDonnell (xx), Burutay (xx), Mirza Lagumdzija (xxx), Caner (xx), Candido (x), Batuhan (x), Bertuğ (x)

HALKBANK: Bruno (xxx), Oğuzhan (xx), Vucicevic (xxx), Yiğit Gülmezoğlu (xx), Vigrass (xxx), Aslan Ekşi (xxx), Volkan (xxx), Caner (xxx), Selçuk (xx), Efe (xxx), Abdullah (xx)

SETLER: 22-25, 25-23, 25-23, 19-25, 13-15

SÜRE: 139 dakika (30, 31, 31, 25, 22)

DHA