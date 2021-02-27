Arkas Spor-Haliliye Belediyespor maç sonucu: 3-0

AXA Sigorta Efeler Ligi 30'uncu hafta mücadelesinde Arkasspor, Haliliye Belediyespor’u 3-0 konuk etti. Atatürk Voleybol Sigorta Shop Spor Kompleksi’ndeki karşılaşmanın ilk setini 25-19 kazanan İzmir temsilcisi skoru 1-0 yaptı. İkinci sette de etkili olan Arkasspor 25-20 galibiyetle durumu 2-0'a getirdi. Üçüncü sette de rakibine geçit vermeyen Arkasspor yine 25-20'lik skorla salondan 3-0 galip ayrılmasını bildi.

Salon: Atatürk Voleybol Sigorta Shop Spor Kompleksi

Hakemler: Cihat Küçükboyacı, Eyüpcan Kayışoğlu

Arkas Spor: Blankenau, Yiğit Gülmezoğlu, Osman Çağatay Durmaz, Winkelmuller, Efe Mandıracı, Mert Matic (Bravo, Mirza Lagumdzija)

Haliliye Belediyespor: Vilimanovic, Sharifi, Bünyamin Aslan, Astengo, Enes Atlı, Ali Samet İçmeğiz (Metin Durmuş, Mehmet Bebek, Mert Tetik)

Setler: 25-19, 25-20, 25-20

Süre: 79 dakika (24, 30, 25)