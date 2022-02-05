Arkas Spor-Galatasaray HDI Sigorta maç sonucu: 3-2

AXA Sigorta Efeler Ligi 18'inci hafta mücadelesinde Arkas Spor evinde Galatasaray HDI Sigorta'yı 3-2 mağlup etti. İzmir Atatürk Voleybol Salonu Sigorta Shop Spor Kompleksi'nde oynanan müsabakanın setleri 19-25, 27-25, 25-20, 19-25 ve 15-11'lik skorlarla sona erdi. Bu sonuçla art arda 6'ncı galibiyetini alan Arkasspor 38 puana ulaşırken, Galatasaray'ın puanı 32'ye yükseldi.

SALON: İzmir Atatürk

HAKEMLER: Sadettin Deneri (xx), Eyüpcan Kayışoğlu (xx)

ARKAS SPOR: McDonnell (xx), Ulaş (xxx), Hoag (xxx), Bertuğ (xx), Gabriel (xxx), Mirza (xxx), Caner (xxx), Burutay (xxx), Batuhan (xx), Mustafa (xxx)

GALATASARAY HDI SİGORTA: Yasin (xx), Emre (xx), Murat (xx), Divis (xxx), Doğukan (xx), Torres (xxx), Onurcan (xx), Beytullah (x), Hakkı (x), Sedlacek (x), Muzaffer (x)

SETLER: 19-25, 27-25, 25-20, 19-25, 15-11

SÜRE: 133 dakika (24, 35, 27, 26, 21)