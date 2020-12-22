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Arkas Spor - Fenerbahçe HDI Sigorta: 0 - 3

AXA Sigorta Efeler Ligi 23. hafta mücadelesinde lider Fenerbahçe HDI Sigorta, Arkas Spor’u 3-0 mağlup etti

22 Aralık 2020, Salı 22:39 Son Güncelleme:
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Arkas Spor - Fenerbahçe HDI Sigorta: 0 - 3

AXA Sigorta Efeler Ligi 23. hafta mücadelesinde lider Fenerbahçe HDI Sigorta, Arkas Spor’u deplasmanda 25-23, 25-22, 25-21'lik setlerle 3-0 mağlup etti

Salon: Atatürk Voleybol Sigorta Shop Spor Kompleksi

Hakemler: Cihat Küçükboyacı, Ferhat Büyükpamukçu

Arkas Spor: Blankenau, Burak Güngör, Mustafa Koç, Efe Mandıracı, Yiğit Gülmezoğlu, Çağatay Durmaz (Bravo, Burak Çevik, Mirza Lagumdzija, Winkelmuller, Mustafa Cengiz)

Fenerbahçe HDI Sigorta: Emre Batur, Metin Toy, Hidalgo, Vigrass, Ulaş Kıyak, İzzet Ünver (Hasan Yeşilbudak, Ahmet Karataş, Hoag, Kelvin)

Setler: 23-25, 22-25, 21-25

Süre: 93 dakika (31, 32, 30)


     İZMİR (AA)

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