Arkas Spor - Fenerbahçe HDI Sigorta: 0 - 3

AXA Sigorta Efeler Ligi 23. hafta mücadelesinde lider Fenerbahçe HDI Sigorta, Arkas Spor’u deplasmanda 25-23, 25-22, 25-21'lik setlerle 3-0 mağlup etti
Salon: Atatürk Voleybol Sigorta Shop Spor Kompleksi
Hakemler: Cihat Küçükboyacı, Ferhat Büyükpamukçu
Arkas Spor: Blankenau, Burak Güngör, Mustafa Koç, Efe Mandıracı, Yiğit Gülmezoğlu, Çağatay Durmaz (Bravo, Burak Çevik, Mirza Lagumdzija, Winkelmuller, Mustafa Cengiz)
Fenerbahçe HDI Sigorta: Emre Batur, Metin Toy, Hidalgo, Vigrass, Ulaş Kıyak, İzzet Ünver (Hasan Yeşilbudak, Ahmet Karataş, Hoag, Kelvin)
Setler: 23-25, 22-25, 21-25
Süre: 93 dakika (31, 32, 30)
İZMİR (AA)