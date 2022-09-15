Arkas Spor - Dinamo Bükreş: 3-0

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) İzmir Şubesi'nin düzenlediği 8'inci TSYD İzmir Voleybol Turnuvası'nda Arkas Spor, ilk gün maçında Romanya ekibi Dinamo Bükreş'i 3-0 mağlup etti. İzmir Atatürk Voleybol Salonu'nda oynanan mücadelenin setleri 25-20, 25-21 ve 25-23'lük skorlarla sona erdi. Arkas Spor, turnuvanın ikinci maçında yarın saat 14.00'te Galatasaray HDI Sigorta ile karşılaşacak.

SALON: İzmir Atatürk

HAKEMLER: Eyüpcan Kayışoğlu, Necmi Avcı

ARKAS SPOR: Ulaş, Mirza, Enes, Mcdonnell, Burutay, Bertuğ, Ahmet, Caner, Ali Enis

DİNAMO BÜKREŞ: Bartha, Sanchez, Mihalcea, Cuk, Ramirez, Felix, Watanabe, Cherbeleata, Thondike

SETLER: 25-20, 25-21, 25-23

SÜRE: 77 dakika (26, 25, 26)

İZMİR, (DHA)



