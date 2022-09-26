Arkas Spor devam Altekma tamam

İstanbul'da oynanan B Grubu maçlarında 2 galibiyet, 1 yenilgi alan Arkas Spor çeyrek finale yükselirken, Ankara'da oynanan A Grubu müsabakalarında 3 mağlubiyet alan Altekma kupaya veda etti. İlk maçında Türşad'a 3-2 yenilen Arkas Spor, daha sonra Tokat Belediye Plevne ve Spor Toto'yu 3-0 dize getirip 2'nci sırayı alarak gruptan çıktı. Altekma ise Bursa Büyükşehir Belediyespor'a 3-1, Fenerbahçe HDI Sigorta ve Hatay Büyükşehir Belediyespor'a 3-0'lık skorlarla mağlup olarak kupadan elendi.

İZMİR, (DHA)