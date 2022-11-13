Arkas Spor-Cizre Belediyespor maç sonucu: 3-0

AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 8'inci haftasında Arkas Spor, sahasında Cizre Belediyespor'u 3-0 mağlup etti. İzmir Atatürk Voleybol Salonu'nda oynanan müsabakanın setleri 25-15, 25-20 ve 25-17'lik skorlarla sona erdi. Bu sonuçla Arkas Spor 17 puana ulaşırken, Cizre Belediyespor 8 puanda kaldı.

SALON: İzmir Atatürk

HAKEMLER: Hakkı Demiralay, Pınar Elma

ARKAS SPOR: Ulaş, Hoag, Mustafa, Efe, Mirza, McDonnel, Ahmet, Caner, Enes

CİZRE BELEDİYESPOR: Taha, Ömer Furkan, Hilmi, Uriarte, Kemal, Winkelmuller, Semih, Ivanov, Andaç

SETLER: 25-15, 25-20, 25-17

SÜRE: 71 dakika (21, 25, 25)