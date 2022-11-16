Arkas Spor-Caruur Volley Gent maç sonucu: 3-1

CEV Voleybol Kupası'nda ülkemizi temsil eden Arkas Spor, 16'lı finaller turu ilk maçında deplasmanda 3-2 mağlup ettiği Belçika ekibi Caruur Volley Gent'i evinde çıktığı rövanş mücadelesinde 3-1 yenerek 8'li finaller turuna yükseldi. İzmir Atatürk Voleybol Salonu'nda oynanan müsabakanın setleri 25-19, 19-25, 25-17 ve 25-17'lik skorlarla sona erdi.

SALON: İzmir Atatürk

HAKEMLER: Szymon Pindral (Polonya), Nuno Maia (Portekiz)

ARKAS SPOR: Ulaş, Hoag, Mustafa, Efe, Mirza, Mc'Donnell, Ahmet, Caner, Enes, Enis Ali

CARUUR VOLLEY GENT: Kjaer, Ogink, Fischer, Vandecaveye, Colson, Degruyter, Breilin, Vandamme, De Vries, Ver Eecke, Brems

SETLER: 25-19, 19-25, 25-17, 25-17

SÜRE: 94 dakika (25, 23, 24, 22)