Arkas Spor, Bursa Büyükşehir Belediyespor deplasmanında
Galatasaray HDI Sigorta'ya 3-2 (D), Ziraat Bankkart'a 3-1 mağlup olarak zirvedeki yerini kaptırıp 5'inci sıraya kadar gerileyen Arkas Spor, deplasmanda Bursa Büyükşehir Belediyespor'la karşı karşıya gelecek.
AXA Sigorta Efeler Ligi'nde son 2 maçında Galatasaray HDI Sigorta'ya 3-2 (D), Ziraat Bankkart'a 3-1 mağlup olarak zirvedeki yerini kaptırıp 5'inci sıraya kadar gerileyen Arkas Spor, yarın deplasmanda Bursa Büyükşehir Belediyespor'la karşı karşıya gelecek. Cengiz Göllü Voleybol Salonu'nda oynanacak 7'nci hafta mücadelesi saat 17.30'da başlayacak.
Ligde 4 galibiyet alan Arkasspor'un 13 puanı, 3 galibiyet elde eden 7'nci basamaktaki Bursa ekibinin ise 10 puanı bulunuyor. (DHA)