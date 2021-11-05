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Arkas Spor, Bursa Büyükşehir Belediyespor deplasmanında

Galatasaray HDI Sigorta'ya 3-2 (D), Ziraat Bankkart'a 3-1 mağlup olarak zirvedeki yerini kaptırıp 5'inci sıraya kadar gerileyen Arkas Spor, deplasmanda Bursa Büyükşehir Belediyespor'la karşı karşıya gelecek.

05 Kasım 2021, Cuma 18:33 Son Güncelleme:
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Arkas Spor, Bursa Büyükşehir Belediyespor deplasmanında

AXA Sigorta Efeler Ligi'nde son 2 maçında Galatasaray HDI Sigorta'ya 3-2 (D), Ziraat Bankkart'a 3-1 mağlup olarak zirvedeki yerini kaptırıp 5'inci sıraya kadar gerileyen Arkas Spor, yarın deplasmanda Bursa Büyükşehir Belediyespor'la karşı karşıya gelecek. Cengiz Göllü Voleybol Salonu'nda oynanacak 7'nci hafta mücadelesi saat 17.30'da başlayacak.

Ligde 4 galibiyet alan Arkasspor'un 13 puanı, 3 galibiyet elde eden 7'nci basamaktaki Bursa ekibinin ise 10 puanı bulunuyor. (DHA)

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