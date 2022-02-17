Arkas Spor-Bursa BBSK maçı saat kaçta, hangi kanalda?

AXA Sigorta Efeler Ligi'nde geçen hafta deplasmanda Ziraat Bankkart'a 3-2 yenilerek 6 maçlık galibiyet serisi sona eren 4'üncü sıradaki Arkas Spor yarın evinde 7'nci basamakta yer alan Bursa Büyükşehir Belediyespor'la karşılaşacak. Atatürk Voleybol Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşmayı TRT Spor Yıldız yayınlayacak.

Basın Sözcüsü Uğur Özden, son haftalara girildikçe her galibiyet ve puanın öneminin biraz daha arttığını belirterek, "Kalan 7 maçımızı da kazanarak ligin normal sezonunu en iyi yerde bitirmek istiyoruz. Bursa Büyükşehir Belediyespor'u seyircimizin de desteğiyle yenerek yolumuza devam etmeyi hedefliyoruz" dedi.