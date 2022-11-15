İzmir Atatürk Voleybol Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşmayı Szymon Pindral (Polonya) - Nuno Maia (Portekiz) hakem ikilisi yönetecek.

İlk maçı kazanmanın avantajıyla sahaya çıkacak olan Arkas Spor, rakibini yendiği takdirde adını 8'li finaller turuna yazdıracak. Arkas Spor Basın Sözcüsü Uğur Özden, "Belçika'dan istediğimiz sonucu alarak İzmir'e döndük. Bu avantajı kullanarak rakibimizi bir kez daha mağlup edip üst tur atlamayı hedefliyoruz. Tüm İzmirli voleybolseverleri bu heyecanlı maça davet ediyoruz" dedi. (DHA)