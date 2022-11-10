CEV Voleybol Kupası'nda 16'lı finaller turu ilk maçında Belçika'da Caruur Volley Gent'i 3-2 mağlup eden Arkas Spor, 16 Kasım Çarşamba günü evinde çıkacağı rövanş mücadelesi öncesi avantaj elde etti. İki kez öne geçtiği karşılaşmada kolay pes etmeyen rakibini tie-break setiyle dize getiren mavi-beyazlılarda Mirza Lagumdzija 24, Efe Mandıracı ise 23 sayıyla galibiyette önemli rol oynadı.

Her iki maçın sonunda puan üstünlüğü kuran takım 8'li finallere yükselecek. İzmir'de oynanacak maçı konuk ekip 3-2 alması halinde, tur atlayacak ekip 15 sayı üzerinden oynanacak altın set sonucu belirlenecek. Arkas Spor turu geçmesi halinde Ford Levoranta Sastamala (Finlandiya) - Valsa Group Modena (İtalya) eşleşmesinin galibiyle rakip olacak.