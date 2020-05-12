Arkas Spor Antrenörü Glenn Hoag’dan federasyonun kararına destek

Voleybol Efeler Ligi ekiplerinden Arkas Spor’un antrenörü Glenn Hoag, Türkiye Voleybol Federasyonunun (TVF) yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgını nedeniyle şampiyonsuz olarak ligleri tescil etmesini desteklediklerini bildirdi.

Hoag, yaptığı açıklamada, TVF’nin play-off maçlarını oynatmadan ligleri sona erdirmesinin çok yerinde bir karar olduğunu belirtti.

Kulüp olarak her zaman oyuncuların ve personelin sağlığına dikkat ettiklerini bildiren Hoag, şunları kaydetti:

"Bu bir spor kulübü için çok değerli bir prensiptir ve ben de teknik heyetin bir üyesi olarak aynı değerleri taşıyorum. Voleybol faaliyetlerimize devam etmeyerek tüm sporcular, çalışanlar ve aileleri olarak bu salgına son verme çabalarının bir parçası olacağımız ve bu sürece katkıda bulunacağımız için mutluyum."

Arkasspor Şampiyonlar Ligi'nde

Türkiye Voleybol Federasyonu'nun (TVF) corona virüs salgını nedeniyle Vestel Venus Sultanlar Ligi ve Axa Sigorta Efeler Ligi'ni normal sezon sıralamasına göre tescil etmesiyle birlikte Efeler Ligi'nde ikinci sırada yer alan Arkasspor, önümüzdeki sezon ülkemizi CEV Şampiyonlar Ligi'nde temsil etme hakkı kazandı.

Geçen sezon final oynayıp şampiyonluğu kıl payı kaçırmasına rağmen normal sezon sıralaması nedeniyle CEV Kupası'nda mücadele eden İzmir temsilcisi, bir sezonluk aranın ardından yeniden Şampiyonlar Ligi'ne döndü. Mavi-beyazlılar, 2021 yılında Avrupa kupalarında tarihinde 16'ncı kez, devler arenasında ise 9'uncu defa yer almış olacak.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi: "TVF'nin almış olduğu karar ile 2019-20 sezonu Efeler Ligi Play-Off maçlarını oynatmadan ligleri sona erdirdiğini öğrenmiş bulunuyoruz. Şampiyonun belirlenmediği sezonu takımımız 2'nci sırada bitirdi ve ülkemizi önümüzdeki yıl CEV Şampiyonlar Ligi'nde temsil etmeye hak kazandı. Sporcularımıza, teknik ekibimize ve tüm kulüp çalışanlarımıza sezon boyunca göstermiş oldukları performans ve özverili çalışmalarından ötürü tebriklerimizi iletiyoruz. Takımımızı sahada yalnız bırakmayan tüm voleybolseverlere de ayrıca teşekkürlerimizi sunuyoruz. Sağlıklı, güzel günlerde, dolu tribünler önünde nice başarılarda buluşmak dileğiyle."