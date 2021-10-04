Arkas Spor-Altekma maç sonucu: 3-0

AXA Sigorta Kupa Voley Erkekler B Grubu üçüncü gün son maçında Arkas Spor, Altekma’yı 3-0 mağlup etti. Grubundaki tüm maçlarını kazanan Arkas Spor ile ikinci sırada yer alan Yeni Kızıltepespor, çeyrek finalist oldu. Öte yandan A Grubu’nda Cizre Belediyespor ile Bursa Büyükşehir Belediyespor, C Grubu’nda ise Halkbank ile Spor Toto çeyrek finale adını yazdırdı.
Salon: TVF Başkent
Hakemler: İbrahim Ünal, Tolgahan Dinçer
Arkasspor: Ulaş Kıyak, Candido, Mustafa Cengiz, Mirza Lagumdzija, Bertuğ Öndeş, Batuhan Avcı (Caner Dengin, Efe Mandıracı, Enis Ay)
Altekma: Buculjevic, Hamacher, Emre Tayaz, Enes Atlı, Weber, Furkan Dur (Mehmet Özbek, Hüseyin Şahin, Halil Dolaşık, Hossein, Kerem Yaman, Cafer Kirkit)
Setler: 25-18, 25-18, 25-23
Süre: 78 dakika (24, 24, 30)