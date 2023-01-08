Arkas Spor - Altekma: 3-1

AXA Sigorta Efeler Ligi Metin Görgün sezonundaki ikinci yarının ilk haftasında Arkas Spor, İzmir derbisinde Altekma’yı 3-1 mağlup etti ve ligdeki üst üste 5'inci galibiyetini aldı.

Atatürk Voleybol Kompleksi’ndeki mücadelenin setleri 23-25, 25-20, 25-18 ve 25-21 sonuçlandı. Maçta Arkas'tan Burutay ürettiği 21 sayıyla maçın en skoreri olurken, Nicholas Hoag 16 sayıyla bu oyuncuyu takip etti.

SALON: Atatürk Voleybol

HAKEMLER: Arzu Uzatöz, Serhat Semiz

ARKAS SPOR: Bertuğ, Burutay, Nicholas Hoag, McDonnell, Ulaş, Mirza Lagumdzija, Ahmet, Caner, Mustafa Cengiz, Enes

ALTEKMA: Kadir Cin, Emin Gök, Muzaffer, Tatarov, Ertuğrul Gazi, Souza Walla, Hüseyin, Mehmet, Kerem, Görkem, Altay, Selman

SETLER: 23-25, 25-20, 25-18, 25-21

SÜRE: 107 dakika (30, 30, 24, 23)



