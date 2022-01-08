Arkas Spor-Afyon Belediye Yüntaş maç sonucu: 3-2

AXA Sigorta Efeler Ligi 14’üncü hafta mücadelesinde Arkas Spor, İzmir’de konuk ettiği Avşar Maden Suyu Afyon Belediye Yüntaş 3-2 mağlup etti. Atatürk Voleybol Sigorta Shop Spor Kompleksi’ndeki karşılaşmanın setleri 14-25, 25-22, 25-19, 31-33, 15-10 sonuçlandı.
SALON: Atatürk Voleybol Sigorta Shop Spor Kompleksi
HAKEMLER: Arzu Uzatöz, Gani Arslan
ARKAS SPOR: Ulaş Kıyak, Nicholas Hoag, Halit Kurtuluş, Candido, Mirza Lagumdzija, Bertuğ Özdeş (Caner Dengin, Enis Ali Ay, Efe Mandıracı, Daniel Mcdonnell, Batuhan Avcı)
AVŞAR MADEN SUYU AFYON BELEDİYE YÜNTAŞ: Kadir Cin, Christian Thondike, Yiğit Yıldız, Cansın Enaboifo, Mbativou Voukeng, Umut Durur (Resul Gün, İlker Esin, Mehmet Almaz)
SETLER: 14-25, 25-22, 25-19, 31-33, 15-10
SÜRE: 135 dakika (22, 29, 25, 41, 18)
DHA