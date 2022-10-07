AXA Sigorta Efeler Ligi'nde ilk 2 maçında Altekma ve Tokat Belediye Plevne'yi mağlup eden Arkas Spor, yarın 3'üncü hafta mücadelesinde Bursa'da Hekimoğlu Global Connect Travel BVI ile karşılaşacak. Bursa Cengiz Göllü Voleybol Salonu'ndaki müsabaka saat 15.00'te başlayacak.

Ligde üst üste 3'üncü galibiyetlerini Bursa ekibi karşısında almak istediklerini belirten Basın Sözcüsü Uğur Özden, "Tokat Belediye Plevne maçında etkili oyunumuzu net bir skorla süsledik. Bursa'dan da galibiyetle dönerek ligdeki yenilmezlik serimizi 3 maça çıkarmayı hedefliyoruz" dedi. (DHA)