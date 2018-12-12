Voleybol Efeler Ligi 10. hafta karşılaşmasında Arkas Spor, Maliye Piyango’yu 3-1 yendi.
Arkas Spor: 3 - Maliye Piyango: 1
Salon: Atatürk Voleybol Vestel Venus Spor Kompleksi
Hakemler: Erdal Akıncı, Cihat Küçükboyacı
Arkas Spor: Radke, Yiğit Gülmezoğlu, Mustafa Koç, Lagumdzija, Taht, Mert Matic (Burak Mert, Bravo)
Maliye Piyango: Bruno, Sercan Yüksel Bidak, Ali Berke Sağır, Halil İbrahim Yücel, Çağatay Durmaz, Seganov (Murat Tokgöz, Deniz İvgen, Aslan Ekşi, Kolev, Ali Deniz Yılmaz)
Setler: 25-17, 23-25, 25-21, 25-22
Süre: 111 dakika (27, 28, 27, 29)