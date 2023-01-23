Arkas Spor 2-3 Hekimoğlu GCT

AXA Sigorta Efeler Ligi 16’ncı hafta mücadelesinde Arkas Spor, evinde 2-0 öne geçtiği maçta Hekimoğlu Global Connect Travel BVİ’ye 3-2 mağlup oldu. İzmir Atatürk Voleybol Salonu’nda oynanan müsabakanın setleri 28-26, 25-21, 27-29, 26-28 ve 13-15’lik skorlarla sona erdi.
Bu sonuçla 6 maçlık galibiyet serisi sona eren Arkas Spor 12 galibiyette kalırken, Hekimoğlu ise galibiyet sayısını 4’e çıkardı.
SALON: İzmir Atatürk
HAKEMLER: Cihat Küçükboyacı, Eyüpcan Kayışoğlu
ARKAS SPOR: Burutay, Hoag, Mcdonnell, Ulaş, Mirza, Mustafa, Ahmet, Caner, Oğuzhan, Enis Ali, Bertuğ, Enes
HEKİMOĞLU GLOBAL CONNECT TRAVEL BVİ: Mehmet, Kadir, Gunter, Cansın Ogbai, Nalobin, Sercan, Umut, Metin, Uğur, Muhammet, Gökhan
SETLER: 28-26, 25-21, 27-29, 26-28, 13-15
SÜRE: 148 dakika (33, 29, 34, 32, 20)