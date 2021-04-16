AXA Sigorta Efeler Ligi'nde Play-Off 3-4 etabında Galatasaray HDI Sigorta'ya evinde ve deplasmanda oynadığı iki maçta 3-0'lık skorlarla yenilerek sezonu 4'üncü sırada tamamlayan Arkas Spor, 2021-22 sezonunda Türkiye'yi Challenge Kupası'nda temsil etme hakkı kazandı. Geçen sezon pandemi nedeniyle ligin tescil edilmesi üzerine sezonu 2'nci sırada bitirerek CEV Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etme hakkı kazanan Arkas Spor, bu sezon takımda görülen koronavirüs vakaları ilk devre maçlarına alınmamış, rövanş müsabakalarına ise kendi isteğiyle katılmamıştı. Arkas Spor, yeni sezonda Avrupa kupalarında iki alt kademedeki Challenge Kupası'nda boy gösterecek. Mavi-beyazlılar, Galatasaray'ı yenseydi CEV Kupası'nda ter dökecekti.

Tarihinde toplam 9 kez Şampiyonlar Ligi'ne adını yazdıran İzmir temsilcisi, 4 kez CEV Kupası'nda 3 kez de Challenge Kupası'nda mücadele etti. Mavi-beyazlılar, 2009'da Challenge Kupası'nı kazanarak Türkiye'ye bir ilk yaşatmıştı. En son 2011'de Challenge Kupası'nda 2'nci olan Arkas Spor, 10 yıl sonra aynı kupada yer alacak.

Güzel bir sezon geçirdiklerini belirten Basın Sözcüsü Uğur Özden, "Yaşadığımız şanssız sakatlıktan sonra görev alan genç Efe ve Mirza ağabeylerini aratmadı. Ciddi bir performans gösterip diğer takım arkadaşlarıyla beraber önemli katkılar sağladılar. Kupa Voley'de yarı final, ligde ilk 4 takım arasına girip Challenge Kupası'nda yer alma hakkı kazandık. Tüm sporcularımızı ve teknik ekibi tebrik ediyoruz" dedi. (DHA)