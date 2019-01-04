Arka Sokaklar bu akşam var mı? Arka Sokaklar 502. bölüm ne zaman?

Kanal D ekranlarının soluksuz olarak takip edilen heyecanlı dizisi Arka Sokaklar bu hafta yeni bölümüyle ekranlarda yer almayacak. Dizinin takipçileri Arka Sokaklar dizisinin neden yayın akışında yer almadığını merak ediyor. Peki, Arka Sokaklar bu hafta neden yok? Yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

ARKA SOKAKLAR BU AKŞAM NEDEN YOK?

Arka Sokaklar'ın bu akşam yayınlanması gereken yeni bölümü yayın akışında bulunmayınca, izleyiciler dizinin yeni bölümünün neden yayınlanmadığını araştırmaya başladı. Her sene yeni yıla girilirken, diziler için yapılan reklam anlaşmaları yenileniyor. Bu sürecin işleyişine bağlı olarak diziler 1 ila 3 hafta boyunca yayınlanmayabiliyor.

ARKA SOKAKLAR 502. YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Arka Sokaklar'ın bu akşam yayınlanmayan 502. yeni bölümünün ne zaman yayınlanacağı merak ediliyor. Yayıncı kuruluştan resmi bir açıklama gelmedi. Yukarıda da belirttiğimiz gibi dizinin reklam anlaşması tamamlandığında yeni bölümleriyle yayınlanmaya devam edecekti. Arka Sokaklar 502. yeni bölümü ile ilgili detaylı bilgi gelir gelmez, ayrıntılar haberlerimizde olacak.





ARKA SOKAKLAR SON BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?

Ekibin bulduğu yanmış arabadan bir ceset çıkar. Yanmış cesetin üzerinden de Hakan'ın kimliği çıkar. Gizli görevdeyken ifşa olan Hakan'ın öldüğü düşünülür. Aylin, gördüğü manzara karşısında büyük şok yaşar. Fenalaşarak hastanelik olur. Yanan cesedin DNA'sının Hakan'a ait olmadığı anlaşılınca büyük sevinç yaşanır; fakat Hakan, hala ortalıklarda yoktur. Ekibe bir video gelir. Videoyu gönderen uyuşturucu çetesi patronu olan Nizam'dır. Görüntülerde işkence edilmiş Hakan vardır. Nizam'ın tek isteği vardır, Şaban tarafından el koyulan uyuşturucu parasıdır. Takas için bunu şart koşar.

Ekip, Şaban'a ulaşır ve parayı kurtarmayı başarır. Sıra takasa gelir. Takas için Aylin bu zor görevi kendisi yapmak ister. Rıza Baba mecbur kalır ve görevi Aylin'e verir. Takas vapurda gerçekleşecektir; fakat, ekibin müdahale edemediği bir olay gerçekleşir. Şebekenin adamı ile Aylin, boğazın serin sularına atlar. Çete ekibi saf dışı edebilmek için böyle bir harekette bulunur. Aylin, şebekenin adamları ile patronun buluşma alanına giderken büyük bir sorun yaşanır.