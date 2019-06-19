10 yıl boyunca formasını giydiği Bayern Münih'ten geride bıraktığımız sezonun sonunda ayrılan ve bonservisi elinde olan Hollandalı sağ kanat oyuncusu Arjen Robben'in yeni takımı merakla bekleniyordu. Yıldız futbolcuya yapılan transfer tekliflerinden birinin ise eski kulübü PSV Eindhoven'dan geldiği ortaya çıktı. Hollanda ekibinin teknik direktörü Mark van Bommel, konuyla ilgili olarak Voetbalzone kanalına yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Robben için çağrıdan daha fazlasını yaptık. Ancak konuyla ilgili kararı verecek olan kişi bizzat kendisi. Onu kadromuzda görmeyi çok istediğimizi kendisi de biliyor. Şimdi yapmamız gerekense kendisine zaman tanımak. Ona kesinlikle baskı yapmayacağım çünkü alacağı karar kendisi için çok önemli. Emekliye ayrılabilir ya da futbol kariyerine devam edebilir. Aynı şekilde bize de gelebilir başka takımlara da gidebilir. Zaten şu an masasında pek çok teklif var."

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler