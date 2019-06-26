Arjen Robben sessizliğini bozdu! Transfer açıklaması...

10 sezon boyunca top koşturduğu Bayern Münih'ten ayrılan ve bonservisi elinde olan Hollandalı futbolcu Arjen Robben'in geleceğiyle ilgili nasıl bir karar alacağı merakla bekleniyor. PSV Eindhoven'ın teknik direktörü Mark van Bommel'in transfer teklifinde bulunduklarını duyurduğu 35 yaşındaki yıldız isim, konuyla ilgili sessizliğini Sky Sports'a yaptığı açıklamayla bozdu.

Tecrübeli futbolcu, eski kulübü PSV ile görüştüğünü doğrularken "Van Bommel'in kapılarının bana daima açık olduğunu biliyorum. Şu anda her zamankinden daha sık iletişim hâlindeyiz. Ancak futbola devam edip etmeyeceğim konusunda henüz karar vermiş değilim." ifadelerini kullandı. Robben, böylelikle emekliye ayrılma ihtimalini de ilk kez dillendirmiş oldu.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler