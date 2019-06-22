Arjen Robben çıkmaza girdi

Kara Kartal'ın transfer hedefleri arasında yer alan Arjen Robben'in, kariyerine ülkesi Hollanda'da devam etme kararı aldığı öğrenildi.

22 Haziran 2019, Cumartesi 06:01
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Arjen Robben çıkmaza girdi

Almanya Bundesliga ekibi Bayern Münih’teki 10 yıllık macerası sona eren Arjen Robben, sözleşmesinin sona ermesinin ardından takımdan ayrılmıştı. 35 yaşındaki kanat oyuncusu, boşa çıkmasının ardından Beşiktaş’ın transfer hedefleri arasına girmişti.

Geleceğiyle ilgili olarak Hollanda basınına yaptığı açıklamada, “Kendimi çok iyi hissediyorum. En az 4 sene daha futbol oynamak istiyorum” diyen tecrübeli futbolcu, menaceri aracılığıyla kendisine gelen teklifleri değerlendirme kararı almıştı.

Başarılı oyuncunun, yaklaşık 2 haftalık düşünme sürecinin ardından kararını Hollanda Ligi’nde sürdürme kararı verdiği bildirildi.

Deneyimli futbolcunun, kariyerine eski kulübü PSV Eindhoven’da devam edeceği konuşuluyor.

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