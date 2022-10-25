Spor Toto Süper Lig 'in 11. haftasında Galatasaray sahasında Alanyaspor karşısında ilk 30 dakikayı tempolu ve güzel bir oyunla 2-0 önde tamamlarken, Ali Palabıyık'ın verdiği bir karar maçın rengini değiştirdi.

Dakikalar 31'i gösterdiğinde, Sacha Boey ile Candeias arasında yaşanan ikili mücadelenin ardından Hakem Ali Palabıyık, tartışmalı bir kararla Sacha Boey'e doğrudan kırmızı kart gösterdi.

Ali Palabıyık, 90+4. dakikada da yine tartışmalı bir kararla Abdülkerim Bardakçı'yı kırmızı kartla oyun dışına gönderdi.





ARJANTİNLİ YORUMCUDAN PALABIYIK PAYLAŞIMI

Galatasaray ile Alanyaspor arasında oynanan mücadelenin hakem kararları, ünlü spor kanalı CBS Sports'un Arjantinli yorumcusu Nico Cantor'un da dikkatinden kaçmadı.

Kendisine ait Twitter hesabından görüntülerle birlikte paylaşım yapan Cantor; "Bu pozisyon Türkiye'de oldu. Hakem, Sacha Boey'un bariz gol şansını engellediği gerekçesiyle kırmızı kart gösterdi. Kendi yarı sahasında değil. Hakem VAR'a bile gitmedi" ifadelerini kullandı.

Konuyla ilgili bir paylaşım daha yapan Cantor, Premier Lig'de oynanan Nottingham Forest - Liverpool maçından bir de örnek verdi: "Sacha Boey rakibine faul yaptı mı? VAR, hakeme görüntüyü izlemesini önermedi. Türkiye'deki hakemler en kirli şüpheleri taşıyor.

Alexander-Arnold Nottingham Forest - Liverpool maçında benzer bir pozisyonda sarı kart görmemiş miydi?"

Cantor, CBS Sports'ta Arsenal'in efsane oyuncularından Frederick Ljungberg gibi ünlü isimlerle aynı programda yorumlar yapıyor.