Arjantinli Messi hayallerine koşuyor!

Önceki gün Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda Hırvatistan'ı 3-0 devirip, adını finale yazdıran Arjantin'de ülkenin kahramanı Lionel Messi, koleksiyonundaki tek eksik parçayı tamamlamaya çok yaklaştı. 35 yaşındaki süperstar, finale çıkmanın heyecan verici olduğunu belirtirken, şunları söyledi:

"Çok şey hissediyorum. Tüm bunlar çok heyecan verici. Dünya Kupası boyunca tüm insanlar ailemizi görmek heyecan verici. Şimdi son maça gidiyoruz, istediğimizde buydu. Bu oynadığım en iyi Dünya Kupası mı bilmiyorum ama ben uzun süredir burada olduğum zamanın tadını çıkarıyorum. Bu takımın bunu başaracağından emindik, biz ne olduğumuzu biliyoruz ve insanların bize inanmalarını istiyorum."

'En güçlüsü değildik ama...'

"Turnuva başlamadan önce en güçlü aday olarak gösterilmiyorduk ama biz maç maç kendimizi gösterdik ve şimdi Arjantin bir kez daha finalde. Tadını çıkaralım. Çok fazla koşmak zorunda kaldık, böyle olunca da umutsuzluğa kapılmayıp ayak uydurduk. Ortada çok iyi oyuncuları var, bunu biliyorduk, topa daha fazla sahip olacaklarını da biliyorduk, bizde maça çok iyi hazırlandık."

Luis Suarez: Hiç yorulmuyorsun

Uruguay Milli Takımı'nın yıldızı Luiz Suarez de Messi'den övgüyle bahsetti. Daha önce Barcelona'da Messi ile takım arkadaşı olan ve şu anda ülkesi Nacional'in formasını giyen tecrübeli forvet, "Dünyanın en iyisi olduğunu göstermekten yorulmuyorsun. Messi'nin futbola kazandırdığı her şeyi tüm dünya alkışlamalı" ifadelerini kullandı.

Luka Modric: Büyüklüğünü gösteriyor...

Hırvatistan Milli Takımı ile 2018'de final oynayan Luka Modric, finale çıkamamalarıyla ilgili olarak üzgün olduğunu belirtti. Modric, "Üzgünüz, bir Dünya Kupası finali daha oynamayı düşünmüştük ama olmayacak. Verilen penaltı kesinlikle kilit bir an evet ama karar yanlış. Oyunu da çok değiştirdiği açık. Olan oldu, değiştiremeyiz, Arjantin'i tebrik ederiz. Messi'yi tebrik ederim. Finalde iyi şanslar diliyorum. İnanılmaz bir turnuva geçiriyor ve büyüklüğünü gösteriyor" yorumunu yaptı.

'O kesinlikle tarihin en iyisi'

Arjantin Teknik Direktörü Lionel Scaloni, takımından övgüyle bahsederken, Messi'yi değerlendirdi. Scaloni, "Bazen bunu sadece Arjantinliler düşünüyor gibi görünebilir ama Messi'nin tarihin en iyisi olduğundan kesinlikle şüphem yok. Sahada olduğu her an takım arkadaşları için büyük bir motivasyon kaynağı. Messi hakkında söylenecek hiçbir şey kalmadı" dedi.