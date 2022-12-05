Arjantinli Messi hayaline koşuyor

2022 FIFA Dünya Kupası'nın en dikkat çekici yanlarının başında, futbolunu iki yaşayan efsanesi Cristiano Ronaldo ile Lionel Messi'yi 'muhtemelen' son kez bu büyük turnuvada izlememiz...

İki büyük oyuncudan Messi'li Arjantin, önceki gün Son 16 Turu'nda Avustralya'yı 2-1 yenerek çeyrek finale çıktı ve 9 Aralık'ta Hollanda ile yarı finale çıkmak için kapışacak. 35 yaşındaki Messi, 2014'te finalde kaybettiği Dünya Kupası'nı ülkesiyle kazanarak en büyük hayalini gerçekleştirmek istiyor. Avustralya mücadelesinde süper bir futbol ortaya koyarak maçın en iyi oyuncusu seçilen Tangocular'ın kaptanı, kariyerindeki 1000. sınavında ağları salladı.

'Bu takımın yüzde 99.9'u...'

Bu kupada 3. kez rakip fileleri havalandıran Messi, toplamda 9. golle Dünya Kupası'nda 8 golü bulunan vatandaşı büyük efsane Diego Maradona'yı geride bıraktı. Maç günü 1000. mücadelesine çıktığını öğrenen Messi, "Oyunun büyük bölümünü kontrol ettik. Son dakikada Martinez'in kurtardığı top dışında sorun yaşamadık" dedi.

Kaleci Martinez de, "Lionel Messi bu takımın yüzde 99.9'udur. Bizler de işler yolunda gitmediğinde Messi'ye yardım etmeye çalışan yüzde 0.1'iz" diyerek, kaptanları için de mücadele ettiklerini bir kez daha yineledi.

35 yaşındaki süper star, Dünya Kupası'nda toplamda 9 gole ulaşarak, 8 gollü büyük efsane Diego Maradona'yı geride bıraktı.

Dünya Kupası'nda Messi ve Lewandowski karşı karşıya geldi.