Arjantin Milli Takımı son dönemde gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekiyor. Tangocular oynadıkları son 35 karşılaşmada yenilgi yüzü görmezken, İtalya'nın 37 maçlık rekoruna da göz dikti.

6 Temmuz 2019 tarihinde Şili'ye karşı alınan 2-1'lik galibiyetle başlayan seride Arjantin, Brezilya ile üç kez karşılaştı. Messi ve arkadaşları bu maçların ikisini 1-0'lık skorlarla kazanırken, bir maç da 0-0 sona erdi.

Bu yenilmezlik serisinin içine Eylül 2021'de Brezilya ile oynanan, ancak Arjantinli oyuncuların karantina kurallarını çiğnediği gerekçesiyle yarıda kalan mücadele de dahil edildi.

Arjantin'in sıradaki maçları

Lionel Scaloni'nin öğrencileri, 16 Kasım'da Birleşik Arap Emirlikleri ile hazırlık maçında karşı karşıya gelecek. 22 Kasım'da Katar'da Dünya Kupası C Grubu ilk maçında Suudi Arabistan ile mücadele edecen olan Arjantin, bu iki maçta mağlup olmazsa İtalya'nın 37 maçlık rekoruna ortak olacak.

Tangocular, C Grubu ikinci maçında Meksika karşısında da mağlup olmadığı takdirde yenilmezlik serisini 38 maça çıkararak rekorun yeni sahibi olacak. Arjantin, gruptaki son maçında ise Polonya ile karşılaşacak.

En uzun yenilmezlik serisine sahip milli takımlar

İtalya ve Arjantin'den sonra en uzun yenilmezlik serisine sahip takımlar ise şunlar;

Cezayir: 35 maç (18 Kasım 2018 - 16 Ocak 2022)

İspanya: 35 maç (7 Şubat 2007 - 24 Haziran 2009)

Brezilya: 35 maç (16 Aralık 1993 - 21 Ocak 1996)

Arjantin: 31 maç (20 Lubat 1991 - 15 Ağustos 1993)

Fransa: 30 maç (16 Şubat 1994 - 26 Haziran 1996)

İtalya: 30 maç (24 Kasım 1935 - 12 Kasım 1939)

Cezayir: 25 maç (14 Kasım 2019 - 16 Ocak 2022)