Katar'da düzenlenecek olan 2022 Dünya Kupası'nın favorilerinden biri de Arjantin olarak gösteriliyor. Lionel Messi'nin son kez bir Dünya Kupası'nda sahne alacağı turnuva öncesi Tangocular işi sıkı tutmaya çalışıyor.

Arjantin, C Grubu'nda Suudi Arabistan, Meksik ve Polonya ile mücadele edecek.





PREMIER LİG KULÜPLERİNE YAZI GÖNDERİLDİ

Arjantin Futbol Federasyonu, kadrosunda Arjantinli oyuncu bulunduran İngiltere Premier Lig kulüplerinden sürpriz bir talepte bulundu.

Kulüplere yazılı olarak gönderilen talepte, İngiliz kulüplerinin kadrolarındaki Arjantinli oyuncuları daha erken bir tarihte kampa göndermesini ve 12-13 Kasım'da oynanacak Premier Lig maçlarında oynatılmamalarını istedi.

Talebi reddeden Premier Lig kulüpleri, Arjantin Futbol Federasyonu bu konuda ısrarcı olursa konuyu FIFA'ya taşıyacak.

PREMIER LİG'DE ALTI ARJANTİNLİ

Premier Lig'de forma giyen altı Arjantinli oyuncu var. Manchester United'da Lisandro Martinez ve Alejandro Garnacho, Aston Villa'da Emiliano Buendia ve Emiliano Martinez, Tottenham'da Cristian Romero ve Brighton'da Alexis Mac Allister.





İSPANYA'DAN DA İSTENECEK

Arjantin Futbol Federasyonu, 8-9 Kasım'da La Liga'da oynanacak maçların ardından Arjantinli oyuncuların kampa gönderilmesini isteyecek.

Villarreal, Tottenham'da kiralık olarak kadroya katılan Lo Celso'yu bu tarihte göndermeyi kabul ettiği iddia edildi. Öte yandan La Liga'da kadrosunda en fazla Arjantinli oyuncu bulunduran Atletico Madrid ve Sevilla kötü bir sezon geçirdikleri için bu talebi kabul etmeyebilirler.