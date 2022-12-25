Arjantin'in şampiyonluğuyla tamamlanan 2022 Dünya Kupası'nda Emiliano Martinez'in kupa seremonisinde yaşadığı sevinç ortalığı karıştırmıştı. Soyunma odasında ve şampiyonluk otobüsünde Mbappe'ye göndermede bulunan Martinez'e kötü haber geldi.

MARTINEZ'İN SEVİNCİ OLAY OLDU

Dünya Kupası şampiyonu Arjantin'in tecrübeli file bekçisi Emiliano Martinez, müsabaka sonrası 'Altın Eldiven' ödülünün sahibi oldu.

Ödülünü alan Martinez'in milyonların önünde yaptığı garip hareket sosyal medyada gündem oldu. Bunun yanında 30 yaşındaki kaleciye sert eleştiriler geldi.

SEBEBİNİ AÇIKLADI

30 yaşındaki eldiven yaşadığı sevincin sebebini anlattı. Tepki çeken hareketinin Fransa tribünlerine yönelik olduğunu belirten Emiliano Martinez, "Kutlamalarda o hareketi yaptım çünkü Fransız taraftarlar beni yuhaladı. Bunlar benim üstümde işe yaramaz" ifadelerini kullandı.

'MBAPPE İÇİN SAYGI DURUŞU'

Arjantin Milli Takımı'nın tecrübeli file bekçisi müsabakanın ardından soyunma odasında da rahat durmadı.





Takım arkadaşlarının soyunma odasında dans ettiği sırada Emiliano Martinez sessizlik istedi ve "Mbappe için 1 dakikalık saygı duruşu" diye bağırdı. Tangocular bu sözlerin ardındna kutlamalarına kaldığı yerden devam etti.

KUTLAMALARDA RAHAT DURMADI

Arjantin Milli Takımı'nın yıldızı Emiliano Martinez, ülkesinde kupayla tur attıkları sırada yine rahat durmadı. Fransız yıldız Kylian Mbappe'nin fotoğrafının yer aldığı bir oyuncak bebeği elinde tutan Emiliano Martinez sosyal medyada büyük eleştirilere maruz kaldı.

CEZA TEHLİKESİ

Arjantin ve Aston Villa'nın kalecisi, büyük zaferin ardından yaptığı kutlamalarla birçok eleştiri aldı. Tecrübeli eldiven, şimdi o hareketlerinin cezasını çekme tehlikesiyle karşı karşıya.

EMERY: ONUNLA KONUŞACAĞIM

Aston Villa'nın yeni hocası Unai Emery, Arjantin kalecisinin kutlamalardaki tavrını şu sözlerle eleştirmişti: Büyük duygularınız olduğunda, bazen bunu kontrol etmek zor oluyor. Önümüzdeki hafta onunla, bazı kutlamalar hakkında konuşacağım. Ama şimdilik millî takımında olmasına saygı duyuyorum. Ne zaman bizim sorumluluğumuz altına girerse, o zaman konuşabiliriz."





EMERY BİLETİNİ KESTİ: GÖNDERİN

Fichajes'in haberine göre; Aston Villa Menajeri Unai Emery'nin Emiliano Martinez'den şikayetçi olduğunu ve Arjantin'in zaferinde yaptığı kutlamaların ardından, kulübü kaleciyi satmak için ikna etmeye çalıştığını iddia etti.

Aston Villa, Martinez'i gönderirse son Dünya Kupası formu göz önüne alındığında kaleciden iyi bir gelir elde edebilir.

FEDERASYON FIFA'YA ŞİKAYET ETTİ

L'Equipe'in haberine göre; Fransa Futbol Federasyonu, Emiliano Martinez'in hareketleri nedeniyle FIFA'ya şikayette bulundu.

Fransa Futbol Federasyonu Başkanı Noel Le Great'in Arjantin Futbol Federasyonu Başkanı Claudio Tapia'ya Emiliano Martinez'in davranışlarıyla ilgili mektup yazdığı kaydedildi. (Skorer)

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