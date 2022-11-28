Kariyerindeki son Dünya Kupası'nda mücadele eden Lionel Messi, Arjantin formasıyla hayalini kurduğu şampiyonluk umutlarını Meksika'yı 2-0 yendikleri maçta tek kişilik şovuyla sürdürmeyi başardı. Lusail Stadı'ndaki mücadele, 88.966 taraftarla 1994 Dünya Kupası'ndan sonra en yüksek seyircili maç olarak tarihe geçti. kupaya Suudi Arabistan mağlubiyetiyle başlayan Arjantin'de Messi, Meksika karşısında 1 gol atıp, 1 de son golün pasını vererek maçın en iyi oyuncusu seçildi. Arjantin, böylece rakibine karşı 11. mücadelesinde 3 beraberliğinin yanına 8. zaferini ekleyerek onlara karşı namağlup unvanını sürdürdü. Güney Amerika temsilcisi, 2010 Dünya Kupası'ndan sonra ilk kez (Meksika'yı 3-1 yenmişlerdi.) bu turnuvada bir maçı iki farklı kazanırken, Messi de rekorlarına yenilerini kattı.

Dünya Kupası kariyerinde 21 karşılaşmada 8 golü ve 6 asisti bulunan 35 yaşındaki süperstar, 2022'de Arjantin formasıyla 13 gol atarak, ülkesi adına bir takvim yılında en çok fileleri havalandıran oyuncu oldu.

Tek bir rekorla kalmadı...

35 yaşındaki süperstar, 1966'dan bu yana bu kupanın bir maçında hem gol atan hem de asist yapan en genç (18 yıl 357 gün/2006'da Sırbistan'a karşı ) oyuncu olmasının yanına bu kez de en yaşlı (35 yıl 155 gün) futbolcu apoletini taktı. Messi, 2006'dan bu yana Dünya kupası'nda ceza sahası dışından en fazla gol (4) atan isim oldu. Arjantin formasıyla çıktığı son 6 maçta da gol atan ve milli takım kariyerinin en uzun serisini tekrarlayan tangocular'ın kaptanı (Kasım 2011-Eylül 2012 arasında 6 maç), şimdi de 30 Kasım'da Lewandowski'li Polonya'yı da devirerek gruptan lider olarak Son 16'ya kalmayı hedefliyor.