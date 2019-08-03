Arjantin’den kötü haber. Jose Sosa...

Arjantin basınında yer alan haberlere göre, 33 yaşındaki yıldızın eşi, okula başlayacak olan ikiz kızları Rufina ve Alfonsina’nın eğitimini kendi ülkesinde almasını istiyor. Haberde, bu nedenle de Sosa’nın, Fırtına’nın sözleşme uzatma talebine yanaşmadığı öne sürüldü.

Ogenyi Onazi’ye yoğun program

Geçtiğimiz sezonun ilk yarısındaki son maçta Çaykur Rizespor karşısında sakatlanan ve aşil tendonu kopan Ogenyi Onazi yeni sezona yüzde yüz hazır olarak girmeyi hedefliyor. Nijeryalı futbolcuya bu doğrultuda yoğun tedavi ve çalışma programı uygulanıyor. Sağlık ekiplerinin kontrolünde olan 26 yaşındaki oyuncu, idmanlarda bireysel olarak topla çalışmalara başladı. Onazi’nin en geç 3 haftaya kadar takımla beraber çalışmalara başlaması bekleniyor.

Karaman’a tatil yok

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman hatırlanacağı üzere ilk etap kampı öncesinde tatilini yarıda kesmiş ve Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’ne gelerek yeni sezonun analizlerine başlamıştı. Tecrübeli hoca, Avusturya kampı sonrasında takıma verilen 2 günlük izinde de mesaiye devam etti. Başarılı çalıştırıcı, takımdan ayrı çalışan Mikel, Onazi ve Ekuban ile yakından ilgilendi. Öte yandan Karaman, Avrupa Ligi’ndeki rakipleri Sparta Prag’ın da eksi ve artı yönlerini çıkarmaya başladı.