Sezon öncesi birçok önemli ismi kadroya katan Galatasaray 'ın yaptığı transferler arasında en dikkat çekeni, Arjantinli yıldız oyuncu Mauro Icardi oldu.





Geldiği ilk haftalarda hazır olmadığı için görev yapamayan yıldız oyuncu, daha sonra Süper Lig'de sahaya çıktığı altı karşılaşmada dört kez gol atmayı başarırken, üç kez de asist yaptı.

YAKINDA SAHADA OLACAK

2022 Dünya Kupası için verilen aranın ardından Galatasaray, İstanbul'da antrenmanlara başlamıştı. Yıldız oyuncu ilk antrenman sakatlanarak çalışmayı yarıda bırakmıştı.

O tarihten beri sakatlığı bulunan 29 yaşındaki oyuncunun kısa sürede sahalara dönmesi bekleniyor.

TRANSFER İDDİALARI

Galatasaray taraftarının sevgilisi haline gelen Icardi, için Arjantin'den de transfer iddiaları geliyor. Arjantin basınında yer alan haberlere göre, Newell's Old Boys Mauro Icardi'yi kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor.





Ayrıca kulübün içinden bir kaynağın; "Haziran ayında olduğu gibi girişimde bulunuyoruz. Zor ama uğraşıyoruz" dediği iddia edildi.

Arjantinli yıldız oyuncunun Galatasaray ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2023'te sona eriyor.

EDIN DZEKO İDDİALARI

Yine Arjantin'den gelen iddialara göre, Galatasaray'ın Inter'in Boşnak yıldızı Edin Dzeko ile temas halinde. Sarı - kırmızılılar bu transferi gerçekleştirmeyi başarırsa, Mauro Icardi'nin Newell's Old Boys'a transfer olmasına müsaade edecek.

B PLANI FENERBAHÇE

Newell's Old Boys, Mauro Icardi transferinden sonuç alınamaması durumunda B planını da belirledi. Arjantin ekibi Icardi'nin alternatifini de Türkiye'de buldu.

Newell's Old Boys, Mauro Icardi transferini gerçekleştiremezse, Fenerbahçe 'nin Ekvadorlu yıldızı Enner Valencia'ya yönelecek.





Dünya Kupası'nda gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken 33 yaşındaki oyuncunun, sarı - lacivertlilerle olan sözleşmesi 30 Haziran 2023'te sona eriyor.

VALENCIA'NIN TALİPLERİ ARTIYOR

Fenerbahçe ile henüz yeni sözleşme imzalamayan Valencia için her geçen gün yeni bir transfer iddiası gündeme beliyor. Geçtiğimiz günlerde Dubai Sports'ta yıldız oyuncu için sürpriz bir iddiya yer verildi.

Birleşik Arap Emirlikleri ekiplerinden Al Sharjah'ın yıldız oyuncuyu kadrosuna katmak istediği iddia edildi.