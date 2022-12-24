2022 Dünya Kupası finalinde Fransa'yı, normal ve uzatma süresi 3-3 biten mücadelenin penaltı atışlarında 4-2 mağlup eden Arjantin, şampiyonluğa ulaşmıştı. 1978 ve 1986'dan sonra üçüncü kez dünyanın en büyüğü olan Arjantin'de taraftarlar, adeta kendilerinden geçmişti. Ülkenin dört bir yanında kutlamalar yapıldı ve yapılmaya da devam ediyor. Ancak Milli Takım 'ın, ev sahibi Katar'dan zaferle dönmesinin ardından Başkent Buenos Aires'te gerçekleşen kutlamalar, tarihe geçti. Yaklaşık 5 milyon kişinin, üstü açık otobüsle Başkent'te tur atan Tangocular'un sevincine eşlik ettiği öğrenildi.

Kalabalıktan ilerleyememişti...

Adeta hayatın durduğu bu kutlamalar sırasında otobüsün üstüne köprünün altından geçtiği sırada atlayanlar bile olmuştu. Otobüs yoğunluktan dolayı ilerleyemeyince kafile, helikopterlerle tahliye edilmişti. Yakın zamanda benzer Dünya Kupası kutlamalarına bakıldığında Arjantin, bu açıdan 1 numaraya yerleşti. Daha önce 2010'da İspanya'nın Madrid'de ve 2018'de Fransa'nın Paris'teki şampiyonluk kutlamalarına 1 milyon insan katılmıştı.

Fransa'dan Martinez şikayeti

Dünya Kupası finalinin ardından turnuvanın en iyi kalecisi seçilen Arjantin'den Emiliano Martinez’in, ödülüyle Fransız taraftarlara doğru yaptığı hareket tepki çekmişti. Martinez, Arjantin'deki şampiyonluk kutlamaları sırasında da Kylian Mbappe'nin suratını oyuncak bir bebeğe yapıştırmıştı. Fransa Futbol Federasyonu da bunun üzerine Arjantin Futbol Federasyonu'na tecrübeli file bekçisiyle ilgili resmi bir şikayette bulundu. Açıklamada Martinez'in hareketlerinin anlamsız ve kabul edilemez olduğu belirtildi.