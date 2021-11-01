BBC'de yer alan habere göre Arjantin Federal A Ligi'nde Huracan Las Heras ile Ferro de General Pico takımlarının karşılaştığı mücadelede taraftarlar arasında çıkan silahlı kavga sonucu Ferro de General Pico takımının teknik direktörü Mauricio Romero omzundan yaralandı.

Karşılaşmada silah seslerinin duyulmasının ardından takımların ve hakemlerin sahadan koşarak uzaklaşmaya çalıştıkları kameralara yansıdı.

Kulüpten yapılan açıklamada Romero'nun durumunun iyi olduğu ve hayati tehlikesinin bulunmadığı aktarıldı.











