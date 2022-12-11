FIFA 2022 Dünya Kupası Çeyrek Final müsabakasında Arjantin, Hollanda'yı penaltılarda 4-3 mağlup ederek yarı finale yükseldi. Arjantin yarı final maçında Hırvatistan ile karşılaşacak. Katar'da düzenlenen FIFA 2022 Dünya Kupası'nda çeyrek final müsabakaları oynanırken, Arjantin, Hollanda ile karşılaştı. Mücadelenin ilk golünü Arjantin'de Molina, 35. dakikada kaydetti. İlk yarı Güney Amerika temsilcisinin üstünlüğü ile tamamlandı. İkinci yarı 73. dakikada Arjantin'in yıldızı sahneye çıktı.

Messi, kullandığı penaltı atışını gole çevirdi ve takımını 2-0 öne geçiren golü kaydetmiş oldu. 83'te Hollanda farkı 1'e indiren golü buldu. Beşiktaş 'ta forma giyen Wout Weghorst, meşin yuvarlağı filelere göndererek takımının ilk golüne imza attı. Turuncularda Weghorst, normal sürenin uzatma dakikalarında takımını maça bağlayan golü kaydederek skoru 2-2 yaptı. Karşılaşmanın normal süresi 2-2'lik beraberlikle tamamlandı. Uzatma devrelerinde de gol olmayınca müsabaka penaltı atışlarına taşındı.









ARJANTİN PENALTILARDA TURLADI

Penaltı atışlarında Hollanda'nın ilk penaltısını Van Dijk kaçırdı. Turuncuların ikinci penaltısını kullanan Berghuis de penaltı atışını gole çevirmeyi başaramadı. Hollanda'nın kaçan iki penaltısının ardından Arjantin'de ise Enzo Fernandez penaltıyı atamayan isim oldu. Penaltılar sonucunda Arjantin 4-3'lük skorla yarı finale yükselip, Hırvatistan'ın rakibi olmuş oldu.

WEGHORST'A HAKARET ETTİ

Lionel Messi, röportaj verdiği sırada arka tarafta kedisine bakan Wout Weghorst'a, "Neye bakıyorsun aptal! Devam et." sözlerini kullandı.

AGÜERO İLE WEGHORST TARTIŞTI

Mücadelenin ardından Wout Weghorst ile Sergio Agüero soyunma odası koridorunda tartıştı. Hollandalı yıldız yanındakilerle birşeyler konuşurken, Agüero'nun 'Kapa çeneni' lafı karşısında şaşkına döndü. Daha sonra araya giren Lautaro Martinez, Weghorst'un yanına giderek durumu yatıştırmaya çalıştı.





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WEGHORST'TAN AÇIKLAMA GELDİ

Marca'da yer alan habere göre Weghorst, Messi ile yaşadığı olayı şu sözlerle anlattı: "Maçtan sonra elini sıkmak istedim, bir futbolcu olarak ona çok saygım var ama benimle konuşmak istemedi, İspanyolcam pek iyi değil ama bana saygısız sözler söyledi ve bu beni hayal kırıklığına uğrattı."

MAÇIN ADAMI SEÇİLDİ

Arjantinli yıldız Lionel Messi, bu dev maça ilk 11'de başladı. Maçın bitimine kadar sahada kalan süperstar 1 gol ve 1 asistlik performans sergiledi. Messi, göstermiş olduğu bu performanstan dolayı maçın adamı seçildi.

MESSI VE ARKADAŞLARINA FLAŞ SORUŞTURMA

FIFA, 2022 Dünya Kupası çeyrek finalinde Hollanda'yı penaltılar sonucu eleyen Arjantin'de maç sonu hakeme tepki gösteren Lionel Messi ve Emiliano Martinez hakkında disiplin soruşturması başlattı. İspanyol basınından Mundo Deportico'nun haberine göre; Arjantin kaptanı Lionel Messi, maçın ardından hakem Mateu Lahoz için "Bu seviyede bir maça böyle bir hakem veremezsiniz. Eğer hakem hakkında yorum yaparsam ceza alırım." demişti. Kaleci Emiliano Martinez ise maçın ardından, "Lahoz, Dünya Kupası'nda gördüğüm en kötü hakemdi. Maç berabere bitsin diye 10 dakika uzatma verdi." ifadelerini kullanmıştı.

FIFA'nın ayrıca Hollanda yedek kulübesine sert bir şekilde şut çeken Leandro Paredes ve maçın ardından Hollandalı futbolcular ile alay eden Nicolas Otamendi'nin yanı sıra Hollanda cephesinin de tutumunu masaya yatıracağı belirtildi. Kararların 13 Aralık'ta oynanacak Arjantin-Hırvatistan yarı finalinden önce açıklanması bekleniyor.







