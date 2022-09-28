Arjantin Milli Takımı'nda Messi fırtınası. Hazırlık maçında Messi'nin formasını giydiği Arjantin Milli Takımı Jamaika ile karşılaştı. Mücadeleden galip ayrılan taraf Tangocular oldu.

Arjantin Jamaika'yı 3-0'la geçerken sonradan oyuna dahil olan dünyaca ünla yıldız Lionel Messi iki gol atarak maça damga vurdu.

2 dakikada 2 gol

Arjantin'in ev sahipliğinde oynanan maçta ilk golü Julian Alvarez kaydetti. Maçın yıldızı olan Messi ise 56. dakikada Lautaro Martinez'in yerine 56. dakika oyuna dahil oldu. Messi 87 ve 89. dakikalarda iki gol birden atarak skoru 3-0'a taşıdı.

Maçta başka gol olmayınca Arjantin Jamaika karşısında karşılaşmayı 3-0 kazanmasını bildi.

Sezona çok iyi başladı

Paris Saint Germain formasıyla bu sezon toplam 11 maçta 6 gol, 8 asistlik performans sergileyen Messi 2022 yılında Arjantin formasıyla 20 maçta 16 gol, 2 asistlik performans ortaya koydu.

Messi Arjantin Milli Takımı ile çıktığı 165 maçta 90 gol atmayı başardı.

Taraftar sahaya girdi!

Arjantin - Jamaika mücadelesi 3 kez sahaya giren taraftarlar nedeniyle durdu. Sahaya giren taraftarlar Messi ile fotoğraf çektirmek istedi. Güvenlik güçleri zaman zaman zor anlar yaşadı.