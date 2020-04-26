Arjantin'de yeni tip Corona virüs (Kovid-19) salgını ile mücadele için 20 Mart'ta ilan edilen karantina üçüncü defa uzatıldı.

Arjantin Devlet Başkanı Alberto Fernandez, başkanlık konutu Olivos'ta düzenlediği basın toplantısında, önce 12 Nisan ardından da 26 Nisan'a kadar uzatılan önleyici ve zorunlu sosyal izolasyonun, 10 Mayıs'a kadar devam edeceğini açıkladı.

Fernandez, sağlık alanında yapılan güçlendirmeleri aktararak, "İyi bir gelişme gösterdik ve bazı hedefleri yerine getirebildik ancak bu, sorunu tamamen çözdüğümüz anlamına gelmiyor." diye konuştu.

Karantinanın hafifletilmesine ilişkin Fernandez, "Gerekli önlemleri almak ve toplu taşıma araçlarını kullanmamak şartıyla, çocuklar bir kişinin eşliğinde olmak üzere herkes, evlerinin 500 metre civarında 1 saat yürümeye çıkabilir. Bu, bisiklet sürmek veya spor yapmak için değil çünkü fiziksel aktivitenin virüs bulaşmasını kolaylaştırdığı belirtiliyor." şeklinde konuştu.

Fernandez, karantinanın tamamen kaldırılması için iki etabın daha bulunduğuna dikkati çekerek, "Ekonominin açılması ve işe geri dönmek için dürüstçe endişelenen birçok kişinin olduğunu biliyorum. Ben, virüs bulaşmış çalışanları olmasındansa bir fabrikanın açılmamasını tercih ediyorum." ifadelerini kullandı.

Arjantin Devlet Başkanı, ülke çapında eğitime ara verilmesine, sosyal, kültürel, dini, sportif ve kültürel faaliyetlerin düzenlenmemesine devam edileceğini belirtti.