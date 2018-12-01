Güney Amerika’nın Şampiyonlar Ligi olarak bilinen Libertadores Kupası’nda Arjantin’in iki ezeli rakibi Boca Juniors ve River Plate arasındaki tarihi final eşleşmesi, her haliyle üzerine kitap yazılacak bir hale geldi... Rövanşın 9 Aralık Pazar günü saat TSİ 22.30’da İspanya’nın Başkent’i Madrid’deki Santiago Bernabeu Stadı’nda oynanacağı açıklandı! 10 Kasım’da Boca’nın sahasındaki ilk maç yoğun yağmurdan dolayı ertesi güne ertelenmiş ve 90 dakika 2-2 sona ermişti. 24 Kasım’da River’da şampiyonu belirleyecek karşılaşma, Boca’yı taşıyan otobüse yapılan taşlı ve biber gazlı saldırı sonrasında toplamda 4 kez ertelenmişti.

9 bin 600 kilometre uzaklıkta

İki kulübün başkanı ve Güney Amerika Futbol Konfederasyonu’nun yaptığı toplantının ardından maçın ülke dışında oynanmasına karar verildi. Önceki gün mücadelenin Avrupa’da yapılması gündeme geldi ve Bernabeu Stadı açıklandı. Madrid’in, başkent Buenos Aires’e yaklaşık 9 bin 600 kilometre uzaklıkta olması nedeniyle hem Boca hem de River cephesi bu karara isyan etti. Kulüplerin 6 Aralık’a kadar karara itiraz edecekleri öğrenildi.

BİRAZ PAHALIYA GELİYOR

Güney Amerika Futbol Konfederasyonu Başkanı Alejandro Dominguez, “Madrid, hem güvenlik hem de ulaşım açısından en uygun yerdi” dedi ama maça Arjantin’den gelecek taraftarlar için biraz pahalıya patlayacak! İki kulübün taraftarlarına bilet satışı yapılacağı öğrenilirken, karşılaşmayı Madrid’e izlemek isteyen bir Arjantinli, uçakla gidiş dönüş 24 saatlik bir yolculuk yapması halinde; bilete 14 bin TL, 2 gecelik konaklamaya da yaklaşık 2 bin TL vermesi gerekiyor. Ülkede ortalama bir kişinin aylık kazancı ise sadece 1500 TL.