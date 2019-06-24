Arjantin ve Kolombiya turladı

Bu yıl Brezilya'da 46.'sı düzenlenen Copa America'nın B Grubu son maçında Arjantin, Katar'ı 2-0 ile geçti. 4 puanla grubunu ikinci sırada tamamlayarak bir üst tura yükselen Arjantin'e Gremio Arena'da oynanan karşılaşmada galibiyeti getiren golleri 4. dakikada Lautaro Martinez ve 82. dakikada Sergio Agüero getirdi.

Kolombiya lider olarak turladı

Kolombiya ise Fonte Nova Stadı'nda oynanan maçta Paraguay'ı 1-0 yenerek 9 puanla gruptan lider çıkmayı başardı. Kolombiya'nın golünü 31. dakikada Gustavo Cuellar attı.

İHA