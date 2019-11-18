Arjantin - Uruguay maçı canlı izle

Arjantin ile Uruguay milli maç arasında hazırlık maçında karşı karşıya geliyor. 133. randevuya çıkacak olan takımların maçlarında bu güne kadar 59 kez Arjantin 46 kez de Uruguay sahadan galibiyetle ayrıldı. İki takım arasındaki 27 müsabaka ise beraberlikle tamamlandı. Arjantin, cuma günü oynanan hazırlık maçında Brezilya'yı Lionel Messi'nin golüyle devirirken, Uruguay, Macaristan'ı Cavani ve Rodriguez'in golleriyle 2-1'le geçmişti.

ARJANTİN URUGUAY CANLI

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Arjantin - Uruguay maçı canlı hangi kanalda, saat kaçta?

Tel Aviv'deki Bloomfield Stadı'nda oynanan karşılaşma TSİ 22.15'te başladı. Mücadelenin yayıncısı bulunmuyor. 90 dakikanın canlı skor takibi fanatik.com.tr'de.

Uruguay Milli Takımı'nda görev alan Galatasaray'ın tecrübeli kalecisi Fernando Muslera, bel ağrısı nedeniyle aday kadrodan çıkarıldı.

Son 15 maçında sadece 1 kez mağlup olan Uruguay 4 beraberlik ve 10 galibiyet elde etti. Arjantin ise son 15 maçında 4 kez mağlup oldu.

Arjantin - Uruguay maçı neden İsrail'de?

İsrail ile Filistin arasında yaşanan problemler nedeniyle iki ülke federasyonu Tel Aviv'de oynanması planlanan maç için "farklı şehirde oynansın" diye başvuruda bulunmuştu. Daha önce Arjantin ile İsrail arasında oynanması planlanan hazırlık maçı Messi'nin isteği üzerine iptal edilirken yıldız futbolcu bu sefer ikna oldu.

Arjantin ile Uruguay arasında oynanan son 10 maç

1.09.2017 Uruguay 0 - 0 Arjantin

2.09.2016 Arjantin 1 - 0 Uruguay

17.06.2015 Arjantin 1 - 0 Uruguay

16.10.2013 Uruguay 3 - 2 Arjantin

13.10.2012 Arjantin 3 - 0 Uruguay

17.07.2011 Arjantin 1 - 1 Uruguay

15.10.2009 Uruguay 0 - 1 Arjantin

12.10.2008 Arjantin 2 - 1 Uruguay

13.10.2005 Uruguay 1 - 0 Arjantin

9.10.2004 Arjantin 4 - 2 Uruguay