Kasım 2020'de futbol hayatını noktalayan, kariyerinde West Ham, Liverpool ve Barcelona gibi takımların formasını giyen Javier Mascherano teknik adamlık için ilk adımı attı. 37 yaşındaki eski futbolcu, Fernando Batista'nın görevinden ayrılmasıyla boşalan 20 yaş altı Arjantin Milli Takımı'nın başına getirildi.

Mascherano, 147 kez giydiği milli takım formasıyla 2004 Atina ve 2008 Pekin Olimpiyatları'nda altın madalya kazanmıştı.

Üst üste 4 Dünya Kupası'nda Arjantin Milli Takımı'nın kadrosunda yer alan deneyimli savunma oyuncusu, 2014'te de Brezilya'da final oynama başarısı göstermişti.



