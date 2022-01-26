Arjantin Milli Takımı'nın teknik direktörü Lionel Scaloni, Paris Saint-Germain'de forma giyen yıldız futbolcu Lionel Messi'nin neden kadroda yer almadığını açıkladı.

Düzenlenen basın toplantısında konuşan Scaloni, Messi'nin neden kadroda yer almadığı ile ilgili olarak, "Messi'nin burada olmasını çok istediğimiz açık. Onunla görüştüm ve bana Covid'in onu çok etkilediğini söyledi. İyileşmesi önemli ve bu yüzden onun için en iyi şeyin kulübünde kalması olduğuna karar verdim." sözlerini söyledi.

Messi'nin yerine seçeneklerinin mevcut olduğunu da belirten teknik adam, "Messi'nin yerini doldurmak için seçeneklerimiz mevcut." dedi.

Arjantin Milli Takımı, Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri'nde 28 Ocak'ta Şili ve 2 Şubat'ta Kolombiya ile mücadele edecek.



