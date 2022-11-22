Arjantin - Suudi Arabistan maçı iddaa oranları

Arjantin son 36 milli maçta yenilgi yüzü görmedi. 36 maçın 11'inden beraberlikle ayrıldılar ama Copa America şampiyonluğu ve devamındaki Finalissima zaferi (İtalya'ya karşı) unutulmasın. Lionel Scaloni yönetiminde, Lionel Messi önderliğinde çok formda ve ne istediğini bilen bir şekilde kupaya geliyorlar. Suudi Arabistan maçının provasını Birleşik Arap Emirlikleri'ni 5-0 yenerek yaptılar. Messi 1 gol 1 asistle, Angel Di Maria 2 gol 1 asistle oynadı. Ajax'ta zayıf bir sezon geçiren Lucas Ocampos aday kadroda yok. Sakatlığı bulunan Giovani Lo Celso ve Katar'a gelip sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarılan Joaquin Correa'dan da faydalanamayacaklar. Messi ve Di Maria dışında Julian Alvarez, Paulo Dybala ve Lautaro Martinez gibi birçok hücum alternatifine sahipler. Orta alanın önemli ismi Rodrigo de Paul; "Messi bizim her şeyimiz. Ona Dünya Kupası kazandırmak istiyoruz. Messi isterse onun için savaşa da gideriz." demişti. Bakalım kupaya uzanabilecekler mi...

ARJANTİN - SUUDİ ARABİSTAN MAÇI İDDAA ORANLARI

Japonya ve Avustralya'yı geçip Katar vizesi alan Suudi Arabistan ise bunu 10 maçta sadece 12 gol atarak başardı. "Kapalı kutu" dediğimiz türde bir takımlar. Kadrolarında ülke dışından kimse yok. Ufak bir Villarreal macerası yaşayan Salem Al-Dawsari dışında kadrolarında kolay kolay öne çıkan bir isim yok. Al-Hilal'de forma giyen Saleh Al-Shehri, Asya Elemeleri'nde 7 gol atmıştı. Sonrasında bir sakatlık yaşadı, yeni yeni sahalara dönüyor. Al-Nassr'ın sağ beki Sultan Al-Ghannam, Çin maçında galibiyeti getiren gollerden birinin asistini yapmıştı. Katar öncesi Hırvatistan'la oynanan maçta yedekti ancak TD Herve Renard'ın bekte ilk tercihi olacaktır. Renard; "Dünya Kupası'na piknik yapmaya gelmedik..." dedi ama Arjantin'e karşı gelmeleri çok zor gözüküyor; devamında Polonya karşısında da işleri kolay olmayacak.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Arjantin'in son 5 maçı "2.5 ÜST" bitti ve Arjantin bu 5 maçın tamamını gol yemeden kazandı!

- Suudi Arabistan'ın son 19 maçı "2.5 ALT" bitti ve Suudi Arabistan bu 19 maçın sadece 5'ini kazanabildi.

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Süper Oran fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu karşılaşmayı kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "H1" oldu! %14'lük kesim Arjantin'in Suudi Arabistan'ı farklı bir skorla geçeceğini düşünüyor... %12'lik kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına eklemiş ve karşılaşmada en az 3 gol çıkmasını bekliyor.

Grubun diğer maçında, Meksika ile Polonya kozlarını paylaşacak...

MİSLİ.COM YAZARI KERİM CAN ÖZDAL'IN "MEKSİKA-POLONYA" YORUMU

Bir tarafta Dünya Kupası denilince akla ilk gelen kalecilerden Guillermo Ochoa, diğer tarafta ilk kez Dünya Kupası'nda mücadele edecek tarihin en iyi golcülerinden Robert Lewandowski var. Meksika son dönemdeki sonuçlara baktığımızda pek güven vermese de Dünya Kupası'nda ekstra motivasyonla iyi işler yapabilirler. Kaleci Ochoa'nın yine panterleşmesi kimseyi şaşırtmayacaktır. Ayrıca hücum hattındaki Raul Jimenez, Funes Mori ve Hirving Lozano gibi isimler de takımın skor yükünü üstlenecek kalitede. Polonya da hem kaleci hem hücum anlamında şanslı. Lewandowski'nin performansı merakla bekleniyor. Bu zorlu mücadelede iki taraftan birini galibiyet için seçmek kolay değil. Bence maç 3 sonuca da açık ama hücumcuları göz önünde bulundurunca iki taraftan da en az 1'er gol bekleyebiliriz. Önerim "KG VAR" bahsi. Maçın 1-1 bitme ihtimali yüksek olduğu için "2.5 ÜST" de pek öneremiyorum.