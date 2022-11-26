Arjantin - Meksika maçı iddaa oranları

36 maç aradan sonra yenilgiyle tanışmak, hem de şampiyon olma iddiasıyla geldiğiniz Dünya Kupası'nda Suudi Arabistan karşısında bu yenilgiyi almak Arjantin'de moralleri biraz bozmuştur. Suudi Arabistan mücadelesinde devreye 1-0 önde giren Tangocular, ikinci yarıda peş peşe yediği gollerle 2-1 geriye düştü ve skoru bir daha da lehine çeviremedi. 1-0 biten ilk yarıda bir golleri VAR'dan döndü; 2 de golleri ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. VAR'dan dönen golde (maçtan sonra) perspektif hatası yapıldığı anlaşıldı ancak Lionel Messi ve arkadaşları ikinci yarıda bir türlü Mohammed Al Owais'i geçemedi. TD Lionel Scaloni; "Suudi Arabistan yenilgisi nedeniyle birkaç oyuncu değişikliği olabilir ancak sistem aynı kalacak..." dedi. Stoperde Cristian Romero yerine Lisandro Martinez, orta alanda Papu Gomez yerine Enzo Fernandez görebiliriz. Hücumda Messi'ye Angel Di Maria ve Lautaro Martinez eşlik etmeye devam edecek. Paulo Dybala yedek bekleyecek.

ARJANTİN - MEKSİKA MAÇI İDDAA ORANLARI! HEYECAN MİSLİ.COM'DA

Polonya ile golsüz berabere kalarak Katar'daki yolculuğuna başlayan Meksika'da, manşetleri süsleyen isim bir kez daha tecrübeli eldiven Guillermo Ochoa'ydı. Robert Lewandowski'nin penaltısını kurtaran Ochoa, hücumda verimsiz bir maç geçiren arkadaşlarına 1 puan hediye etmiş oldu. Arjantinli TD Gerardo Martino; "Nerede doğduğum değil, şu an nerede oturduğum (Meksika TD koltuğu) önemli ve Arjantin karşısında Meksika'nın kazanması için elimden geleni yapacağım..." dedi. Messi ile bir dönem Barcelona'da da çalışan Martino, o dönem Katalan deviyle çok büyük başarılar elde edememiş ve 1 sezon sonunda takımı bırakmıştı... Polonya maçının aksine Henry Martin yerine Raul Jimenez'i ilk 11'de izleyebiliriz. Jimenez'e kanatlardan Alexis Vega ile Hirving Lozano destek verecek. Andres Guardado'nun da ilk 11'e dönmesi şaşırtmaz... "Chavez, Herrera & Guardado" orta üçlüsü çok muhtemel.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Arjantin'in son 6 maçı "2.5 ÜST" bitti. (6 maç - 22 gol)

- Meksika son 7 maçının sadece 2'sini kazanabildi. (2B - 3M)

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Süper Oran fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu karşılaşmayı kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Arjantin kazanır" oldu! %30'luk kesim Lionel Messi ve arkadaşlarından Suudi Arabistan yenilgisini unutturmasını bekliyor... %10'luk kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına eklemiş ve karşılaşmada en az 3 gol çıkacağını düşünüyor.

Grubun diğer maçında, Polonya ile Suudi Arabistan kozlarını paylaşacak...

MİSLİ.COM YAZARI CENGİZ İZMİTLİ'DEN "POLONYA-SUUDİ ARABİSTAN" YORUMU

Polonya, turnuvanın kendileri adına açılış maçında Meksika ile 0-0 berabere kaldı. Robert Lewandowski ile bir de penaltıdan yararlanamadılar; genel olarak hücumda etkisizdiler... Suudi Arabistan ise sadece bu turnuvanın değil tüm zamanların en büyük sürprizlerinden birini gerçekleştirdi ve Arjantin'i 1-0 geriden gelip 2-1 yenmeyi başardı... "Papaz 2 kere pilav yer mi?" diye sorarlar... Bence yemez! Hem Polonya kendine gelecektir hem de Suudi Arabistan nerede olduğunu iyice anlayacaktır... Mohammed Al Owais kalede iyiydi, Salem Al Dawsari hücumda güzel işler yaptı ama 1-0 geride bitirdikleri ilk yarı Arjantin'in bir golünün VAR'dan döndüğünü, artı iki golünün de ofsayt gerekçesiyle iptal edildiğini es geçmeyelim. Sağdan Matty Cash akar, Lewandowski'ye hücumda Piotr Zielinski eşlik eder; Polonya, Suudi Arabistan'ı rahat geçer.