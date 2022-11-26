Arjantin-Meksika maçı CANLI (2022 Dünya Kupası C Grubu)

Katar'daki turnuvanın favorilerinden biri olarak gösterilen Arjantin, C Grubu'ndaki ilk karşılaşmada büyük bir şok yaşamıştı. Lionel Messi'nin son Dünya Kupası olan organizasyonda Tangocular, öne geçtiği mücadelede Suudi Arabistan'a 2-1 kaybetti. 36 maçlık yenilmezlik serisi sona eren Messi'li Arjantin, bu akşam ilk maçında Polonya ile golsüz berabere kalan Meksika ile karşılaşıyor.

Ochoa'nın performansı merak ediliyor

Rakibin hocalığını Messi'nin hem Barcelona'da hem de Arjantin'de teknik direktörlüğünü yapan vatandaşı Gerardo Martino yapıyor. 35 yaşındaki süperstarın hedefi, ülkesiyle bu maçı kazanarak, yeniden grupta iddialı duruma gelmek. Meksika'da ise Lewandowski'nin penaltısını kurtaran 'Dünya Kupası kalecisi' unvanlı Guillermo Ochoa'nın performansı yine merakla bekleniyor.

MAÇTAN DAKİKALAR:

1' Karşılaşmanın hakemi Daniele Orsato ilk düdüğü çaldı, mücadele başladı.

10' Sol kanattan kazanılan serbest vuruşu kullanan Chavez'in ceza alanına gönderdiği ortasına hareketlenen Montes'in vuruşunda top kalenin sağından auta çıkıyor.

Arjantin-Meksika maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Kritik mücadele Lusail Stadı'nda oynanacak ve saat 22.00'de başlayacak. İtalyan hakem Daniele Orsato'nun düdük çalacağı karşılaşma TRT 1'den naklen yayınlanacak.

Arjantin-Meksika muhtemel 11'leri:

Arjantin: Emiliano, Montiel, Otamendi, Lisandro, Acuña, De Paul, Guido, Mac Allister, Messi, Di Maria, L.Martinez.

Meksika: Ochoa, K.Álvarez, Araújo, Moreno, Montes, Gallardo, Guardado, Herrera, Chávez, Lozano, Vega.



