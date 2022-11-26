Arjantin-Meksika maç sonucu: 2-0 (2022 Dünya Kupası Maç Özeti)

Katar'daki turnuvanın favorilerinden biri olarak gösterilen Arjantin, C Grubu'ndaki ilk karşılaşmada büyük bir şok yaşamıştı. Lionel Messi'nin son Dünya Kupası olan organizasyonda Tangocular, öne geçtiği mücadelede Suudi Arabistan'a 2-1 kaybetmişti. 36 maçlık yenilmezlik serisi sona eren Messi'li Arjantin, bu akşam ilk maçında Polonya ile golsüz berabere kalan Meksika ile karşılaştı.

Ochoa'nın performansı merak ediliyordu

Tangocular'ın hedefi bu maçı kazanarak, yeniden grupta iddialı duruma gelmekti. Meksika'da Lewandowski'nin penaltısını kurtaran 'Dünya Kupası kalecisi' unvanlı Guillermo Ochoa'nın performansı ise yine merakla bekleniyordu.

Uzaktan avladı

Karşılaşma başladı, ilk yarıda Mavi-Beyazlılar pek istediği oyunu oynayamadı, Meksika da güçlü rakibine iyi direndi. Kaybettiği senaryoda Dünya Kupası'na grup aşamasında veda edecek olan Arjantin'de işler çok iyi gitmiyorken sahneye süperstar Messi çıktı. 64. dakikada ceza yayının gerisinden sert vuran yıldız oyuncu, kaleci Ochoa'yı avladı. 87'de ise Enzo Fernandez harika bir gole imza attı ve Arjantin'e 2-0'lık galibiyeti getirdi.

Çarşamba her şey belli olacak

Bu sonuçla Arjantin 3 puanla tanışırken, C Grubu'nda 4 puanlı Polonya'nın ardından 2. sıraya yükseldi. Çarşamba günü Polonya ile Arjantin kapışacak, grupta her şey olabilir...

MAÇTAN DAKİKALAR:

1' Karşılaşmanın hakemi Daniele Orsato ilk düdüğü çaldı, mücadele başladı.

10' Sol kanattan kazanılan serbest vuruşu kullanan Chavez'in ceza alanına gönderdiği ortasına hareketlenen Montes'in vuruşunda top kalenin sağından auta çıkıyor.

34' Sağ kanattan kazanılan serbest vuruşu kullanan Messi'nin doğrudan kaleye gönderdiği şutunda Ochoa topu uzaklaştırmayı başarıyor.

41' Di Maria'nın sağ kanattan ceza alanına gönderdiği ortasına yükselen Martinez'in kafa vuruşunda top çerçeveyi bulmadı.

45' Kazanılan serbest vuruşu kullanan Vega'nın doğrudan kaleye gönderdiği şutunda kaleci Martinez topa hakim olmayı başarıyor.

45+2' Vega'nın ceza sahası dışından kaleye gönderdiği şutunda top kalenin üstünden auta çıkıyor.

İlk yarı sona erdi.

46' İkinci devre başladı.

52' Messi ceza yayının hemen gerisinden kazanılan frikikte topun başına geçti ancak şutu farkla auta gitti.

GOL!

64' Di Maria ceza yayının gerisindeki Messi'yi gördü, 35 yaşındaki süperstar kaleyi cepheden gören noktadan yerden sert vurdu ve Ochoa'yı avlamayı başardı! Arjantin, yıldızı Messi'yle 1-0 önde.

70' Acuna'nın pasıyla topla buluşan Nahuel Molina'nın sağ çaprazdan yaptığı vuruşta top kalenin solundan auta çıkıyor.

GOL!

87' Enzo Fernandes sol çaprazdan çalımlarla ceza sahasına girdi, sağına çekti, ayak içiyle harika bir vuruş yaptı ve fileleri sarstı. Arjantin 2-0 önde!

90' Mücadelenin sonuna +6 ekleniyor.

Karşılaşma sona erdi.

Arjantin-Meksika 11'leri:

Arjantin: Emiliano, Montiel, Otamendi, Lisandro, Acuña, De Paul, Guido, Mac Allister, Messi, Di Maria, L.Martinez.

Meksika: Ochoa, K.Álvarez, Araújo, Moreno, Montes, Gallardo, Guardado, Herrera, Chávez, Lozano, Vega.



