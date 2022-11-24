Suudi Arabistan'ın Arjantin'i 2-1 mağlup ettiği karşılaşma Dünya Kupası tarihine geçti. Yıllar sonra bile unutulmayacak zafer Suudi Arabistan'da büyük sevince neden oldu.

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Arjantin karşısında inanılmaz mücadele eden Suudi Arabistan'da savunma oyuncusu Al Shahrani ile kaleci Mohammed Al Owais'in çarpışması yürekleri ağza getirdi.

Al Shahraani'ni son durumu yapılan kontrollerin ardından netlik kazanırken Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Al Shahrani için özel talimat verdi. İşte ayrıntılar...

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36 MAÇLIK YENİLMEZLİK SERİSİ SONA ERDİ

Arjantin'in 36 maçlık yenilmezlik serisi Suudi Arabistan karşısında son buldu. Arjantin maçı kaybetmemesi durumunda yenilmezlik serisini 37 maça çıkarıp İtalya'nın rekoruna ortak olacaktı. Ayrıca Opta verilerine göre 36 maçlık yenilmezlik serisi Suudi Arabistan karşısında son bulan Arjantin, 1930'dan bu yana ilk kez ilk yarısını önde kapattığı bir Dünya Kupası maçını kaybetti.

MESSI: BAHANEMİZ YOK

Suudi Arabistan'a 2-1 mağlup olan Arjantin'in yıldızı Lionel Messi, maçın ardından açıklamalarda bulundu.





Messi şu ifadeleri kullandı;

"Herhangi birini suçlamak çok zor. Bu şekilde başlamayı düşünmüyorduk. Bunun bazı nedenleri var. Şimdi önümüzdeki mücadelelere hazırlanmalıyız. Bundan sonra kazanmak bizim elimizde. Bahanemiz yok. Her zamankinden daha fazla birlik olmalıyız. Bu grup çok zor ve bunu bugün herkes anladı. Uzun zamandır yaşamadığımız bir durumun içine düştük. Şimdi gerçek bir 'takım' olduğumuzu gösterme zamanıdır."

"ÇOK ACELE ETTİK"

"Suudi Arabistan'ın çok iyi oyuncuları olduğunu, topu hızlı hareket ettirdiklerini ve çok iyi ofsayt taktikleri olduğunu biliyorduk. Bunun üzerine çalıştık ama maç içerisinde çok acele ettik. Temelde nasıl bir takım olduğumuzu hatırlamalı ve bu maçı unutup sıradaki maçları düşünmeliyiz."





SUUDİ ARABİSTAN'DA RESMİ TATİL

Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda Arjantin'e karşı tarihi bir galibiyet alan Suudi Arabistan'da 23 Kasım günü resmi tatil ilan edildi. Suudi Arabistan basınında yer alan haberlerde, Suudi Arabistan Veliaht Prens Muhammed bin Salman'ı halkın milli takımın zaferini kutlaması için yaptığı resmi tatil önerisinin Kral Salman bin Abdülaziz el-Suud tarafından onaylandığı ifade edilerek, tüm kamu ve özel sektör çalışanları ile tüm eğitim kademelerindeki öğrencilerin tatil yapacağı aktarılmıştı.

BURNU, 3 DİŞİ, ÇENESİ VE YÜZ KEMİKLERİNDE KIRIK

Karşılaşmada yaşanan bir pozisyonda ise Suudi Arabistan'ın futbolcusu Yasir Al Shahrani yerde kalmıştı. Suudi Arabistan takımının defans oyuncusu Yasir Al Shahrani'nin burnu, üç dişi, çenesi ve yüz kemiklerinde kırıkların olduğu tespit edildi.

SELMAN ÖZEL UÇAKLA ALMANYA'YA GÖNDERDİ

Hastanede tedavisi gerçekleştirilen futbolcunun pozisyonun ardından saha içinde iç kanama geçirdiği ortaya çıktı. Suudi Arabistan krallığının özel uçak yollayarak ameliyat olması için oyuncuyu Almanya'ya gönderdi.

SHAHRANI'DEN AÇIKLAMA

Arjantin maçında kaleci Mohammed Al Owais ile çarpışan, dişlerin de çenesinde kırık meydana gelen ve iç kanaması yaşayan Yasir Al Shahrani açıklamada bulundu. Shahrani açıklamasında "İyi olduğumu teyit ederek herkesi rahatlatmak istiyorum. Benim için dua edin. Zafer için Suudi halkını tebrik ederim, hepiniz bunu hak ettiniz. Hepinize teşekkür ederim." ifadelerini kullandı. (Skorer)







