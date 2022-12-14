2022 Dünya Kupası'nda yarı final heyecanı Arjantin-Hırvatistan karşılaşmasıyla başladı.

Katar'daki dev turnuvaya Suudi Arabistan'ı 1-0 yenerken, bir anda 2-1 geriye düşerek mağlubiyetle başlayarak büyük hayal kırıklığı yaratan Lionel Messi'li Arjantin'in, Polonya ve Meksika'nın da bulunduğu C Grubu'ndan çıkıp çıkamayacağı merak konusuydu. Tangocular, ikinci ve üçüncü maçlarda Meksika ve Polonya'yı 2-0'lık skorlarla geçince C Grubu'ndan lider olarak son 16 biletini aldı.





ADIM ADIM FİNALE

Dünya yıldızı Messi'nin kaptanlığını yaptığı Arjantin, son 16 turunda yine turnuvanın sürpriz takımlarından biri olan Güney Kore'yi geçerek çeyrek finalde Hollanda ile eşleşti. Normal süresi 2-2 beraberlikle sonuçlanan çeyrek final karşılaşmasını Messi ve arkadaşları penaltılarda geçti ve adını yarı finale yazdırdı.





BREZİLYA'YI EVİNE GÖNDERDİ

Dün gece ilk yarıda yediği şok gollerle kupaya veda eden Hırvatistan ise F Grubu'nda Fas'ın ardından gruptan ikinci çıktı. Luka Modric'in arkadaşları en büyük sürprizi çeyrek finalde Brezilya'yı eleyerek yarı finale adını yazdırmıştı.

MESSİ DAMGA VURDU

Lionel Messi'nin kariyeri için çok önemli bir turnuva olan 2022 Katar Dünya Kupası'nda yarı finalde Arjantin dün gece Hırvatistan ile karşı karşıya geldi. Maçın 34. dakikasında Lionel Messi'nin attığı penaltı golüyle 1-0 öne geçen Arjantin, 5 dakika sonra Julian Alvarez'le farkı ikiye çıkarttı. İlk yarı bu skorla kapatan Tangocular, Dünya Yıldızı Lionel Messi'nin sağ kanattan getirdiği harika topla, farkı yine Alvarez'le 3'e çıkarttı ve maçın skorunu tayin etti. Arjantin finale çıkarken, Fas-Fransa maçının galibini bekliyor.

REKOR KIRDI

Zorlu karşılaşmaya 11'de başlayan PSG'nin Arjantinli Dünya yıldızı Lionel Messi, Dünya Kupası'nda tam 25. kez forma giydi. 35 yaşındaki futbolcu böylece Alman Lothar Matthaus'a ait olan Dünya Kupası'nda en çok maça çıkan oyuncu rekorunu egale etti.





MESSİ'DEN TARİHİ GOL

Arjanin'in süperstarı Lionel Messi penaltı noktasında hata yapmadı ve Hırvatistan kalecisi Livakovic'i avlamayı başardı, ülkesini yarı final mücadelesinde 1-0 öne geçirdi. Bu golle birlikte Messi bir rekoru daha kırdı. Futbol tarihinin en büyük futbolcularından biri olan tecrübeli oyuncu, Dünya Kupası'nda Arjantin için en çok gol atan isim oldu. Deneyimli oyuncu, 11. golünü atarak 10 gollü efsane golcü Gabriel Batistuta'yı geçti. Ayrıca Messi, aktif futbolcular arasında da Dünya Kupası'nda en golcü isim oldu. Messi'yi; Thomas Müller (10), Kylian Mbappe (9), Cristiano Ronaldo (8) ve Neymar (8) takip ediyor.





FİNAL SEVİNCİ

Arjantin'in, Katar'da oynanan 2022 Dünya Kupası'nda finale yükselmesi ülkede bayram havası estirdi. Arjantin'in Dünya Kupası yarı final maçında rakibi Hırvatistan'ı 3-0 yenerek finale yükselmesi, ülkede coşkuyla kutlandı. Başkent Buenos Aires'te kurulan dev ekranlarda maçı izleyen binlerce kişi, milli takımlarının final biletini almasının üzerine sokaklara döküldü. Bol golle geçen maçın ardından kimi duygularını ağlayarak ifade etti kimi de hiç tanımadığı kişilere sarılarak sevinç çığlıkları attı. Ülkenin çeşitli yerlerinde şehir merkezlerini dolduran binlerce kişinin geç saatlere kadar sevinç gösterilerine devam etmesi bekleniyor. 2022 Dünya Kupası'nın ilk finalisti olan Arjantin'in rakibini, Fas ile Fransa arasında oynanacak yarı final maçının sonucu belirleyecek.





MAÇ SONU MODRIC PATLADI

Arjantin'in dünya yıldızı Lionel Messi'nin 34. dakikada penaltıdan attığı gol öncesi verilen karar çok konuşuldu. Kimi sporsever pozisyona penaltı derken kimi de penaltı olmadığını düşünüyor. Maçtan sonra Hırvastistan kaptanı Luka Modric, maçın geneliyle ilgili ve penaltı kararı için çok sert ifadeler kullandı.

'TAM BİR FELAKET'

Dünya yıldızlarının yer aldığı Brezilya'yı eledikten sonra Arjantin'e kaybedip final şansını yitiren Hırvatistan'da kaptan Luka Modric, 'Üzgünüz, bir Dünya Kupası finali daha oynamayı düşünmüştük ama olmayacak. Hakemler hakkında konuşmam ama bu en kötülerden biriydi. Sadece bugünden bahsetmiyorum, tam bir felaketti. Verilen penaltı kesinlikle kilit bir an evet ama karar yanlış. Oyunu da çok değiştirdiği açık. Olan oldu, değiştiremeyiz, Arjantin'i tebrik ederiz.' sözlerini kullandı.

MESSI'YI TEBRİK EDERİM

Hırvastitanlı oyuncuların tepki gösterdiği penaltıyı gole çeviren ve tarihe geçen Lionel Messi hakkında da konuşan 37 yaşındaki yıldız oyuncu Luka Modric; 'Messi'yi tebrik ederim. Finalde iyi şanslar diliyorum. İnanılmaz bir turnuva geçiriyor ve büyüklüğünü gösteriyor" açıklamasını yaptı.

'ŞUAN KONUŞMANIN ZAMANI DEĞİL'

Deneyimli oyuncu Hırvatistan Milli Takımı'nı bırakıp bırakmadığı ile ilgili soruya ise, "Hırvatistan'la son maçım mıydı bilemiyorum. Şuanda bunu konuşmanın zamanı değil" diyerek açıklamalarını tamamladı.





'BAZEN ŞANS SİZİNLE OLMUYOR'

Hırvatistan teknik direktörü Zlatko Dalic, Arjantin maçının ardından karşılaşmayı değerlendirdi. Dalic takımın önemli oyuncularından Marcelo Brozovic'in sakatlandığını söyleyerek sözlerine başladı ve "Marcelo bir sancı hissettiğini ve biz de maçın sonuna kadar oynatmamaya karar verdik. Üçüncülük maçını da düşünerek daha korumacı bir düşünce oluşturduk. Çocukları hiçbir şey için suçlayamam, ilk yarım saatte oyunu biz kontrol ettik ama bazen şans sizin yanınızda olmuyor. Her şeye hazırlandık ama gerçek bir forvet eksikliğimiz var.Dünya Kupası öncesinde birisi bana buraya kadar geleceğimizi söyleseydi mutlu olurdum. Bu takımla gerçekten gurur duyabileceğimizi düşünüyorum" açıklamasını yaptı.

MESSİ'YE ÖVGÜ DOLU SÖZLER

Maçtan sonra konuşan Arjantin teknik direktörü Lionel Scaloni, dünya yıldızı Lionel Messi için; 'Finale yükselmenin heyecan verici olduğunu biliyoruz ancak önümüzde hala bir adım daha var. Zevk alarak oynamamız gereken tarihi bir 90 dakika daha olacak. Şimdi ona hazırlanmak için rakibimizi bekliyor olacağız. Tabii ki onun en iyisi olduğunu biliyoruz, belki dar görüşlü gibi konuya yaklaşıyoruz ama bir Arjantinli olarak bunu yaşamak da çok keyifli. Benim Messi'nin tarihin en iyisi olduğundan en ufak şüphem yok. Tüm Arjantin halkının hayalindeki işi yapıyorum. Ekibimizin desteği de inanılmaz, bu ekiple buralara kadar geldik ve devam ediyoruz' dedi.



