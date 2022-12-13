2022 Dünya Kupası'nda yarı finallerin heyecanı başlıyor. Lionel Messi'li Arjantin ile Luka Modric'li son finalist Hırvatistan, final biletini almak için kozlarını paylaşacak. Kazanan, Fransa-Fas eşleşmesinin galibiyle dev finalde kupa için karşı karşıya gelecek. Messi, Hırvatistan karşısında sahaya çıkması durumunda Lothar Matthaus'un Dünya Kupası'nda en fazla forma giyen (25 maç) oyuncu rekoruna ortak olacak. Süper solak, fileleri havalandırması halinde ise Gabriel Batistuta'yı geride bırakacak ve 11 golle Dünya Kupası'nda en fazla gol atan Arjantinli futbolcu unvanını elde edecek.

Arjantin-Hırvatistan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? Arjantin-Hırvatistan maçı canlı şifresiz mi?

Lusail Stadı'nda bugün oynanacak ve saat 22.00'de başlayacak 2022 Dünya Kupası Arjantin-Hırvatistan yarı final maçı TRT 1'den naklen, şifresiz olarak ekranlara gelecek. Karşılaşmanın canlı skor takibi ile tüm detayları anbean Fanatik.com.tr'de olacak.

Arjantin-Hırvatistan muhtemel 11'ler:

Arjantin: Martinez, Molina, Romero, Otamendi, Tagliafico, Fernandez, De Paul, Mac Allister, Di Maria, Messi Alvarez

Hırvatistan: Livakovic, Juranovic, Gvardiol, Lovren, Sosa, Modric, Brozovic, Kovacic, Pasalic, Kramaric, Perisic

Arjantin yarı finalde kaybetmiyor

Dünya Kupası'nda son şampiyonluğunu 1986'da elde eden Arjantin, yarı final aşamasında oynadığı 5 maçı da kazanmayı başardı. Tangocular, turnuvada son 4 takım arasında yer aldığı 1930, 1978, 1986, 1990 ve 2014'te rakiplerini mağlup ederek finale yükseldi. 1978 ile 1986'da şampiyonluğa ulaşan, 1930, 1990 ve 2014'te ise ikincilikle yetinen Arjantin, Hırvatistan'ı mağlup ederek yarı finaldeki 6. mücadelesinden de galip ayrılmaya çalışacak.

Hırvatistan 2. finalini oynamak istiyor

2022 Dünya Kupası'nın en büyük favorileri arasında gösterilen Neymar'lı Brezilya'yı eleyerek büyük bir sükse yapan Hırvatistan, kaptanı Luka Modric'in önderliğinde Dünya Kupası'nda art arda final heyecanı yaşamak istiyor. Son yıllarda sergilediği istikrarlı futbolla dikkati çeken Zlatko Dalic yönetimindeki Hırvatistan, güçlü rakibini mağlup etmesi halinde İtalya, Hollanda ve Almanya'nın ardından üst üste finale yükselen 4. Avrupa temsilcisi olacak. Avrupa temsilcisi, Dünya Kupası'nda 3. kez yarı final mücadelesi verecek. 1998'de şampiyon Fransa'ya elenen Hırvatistan, 2018'de ise İngiltere'ye üstünlük kurarak adını finale yazdırmıştı.

Arjantin yarı finale nasıl geldi?

Dünya Kupası'na C Grubu'nda yer alan Lionel Scaloni'li Arjantin, Suudi Arabistan karşısındaki 2-1'lik şok yenilgiyle turnuvaya başladı. İkinci maçında Meksika'yı, üçüncü maçında da Polonya'yı mağlup eden Tangocular, 6 puanla lider olarak son 16 biletini aldı. Arjantin, son 16 turunda da Avustralya'yı 2-1 mağlup etti. Güney Amerika temsilcisi, çeyrek finalde ise Hollanda'yı normal süresi ve uzatma bölümü 2-2 sona eren maçta penaltılarla eleyerek Hırvatistan'ın yarı finaldeki rakibi oldu.

Hırvatistan yarı finale nasıl geldi?

2022 Dünya Kupası macerasına 0-0'lık Fas beraberliğiyle başlayan Hırvatistan, ikinci maçında Kanada'yı 4-1'le geçti. Hırvatlar, son maçında ise Belçika ile golsüz berabere kalarak grubu 5 puanla ikinci sırada bitirdi. Son 16 turunda E Grubu'nun lideri Japonya'yı normal süresi ve uzatma bölümü 1-1 sona eren karşılaşmada penaltılarla geçen Zlatko Dalic'in öğrencileri, çeyrek finalde Brezilya'yı da penaltılarla eleyerek adını yarı finale yazdırdı.